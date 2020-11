Κοινωνία

ΕΛΑΣ: σφραγίζει κτίριο στα Εξάρχεια

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας, στη συμβολή των οδών Τοσίτσα και Ζαΐμη στα Εξάρχεια, σε κτίριο που τελούσε υπό κατάληψη επί σειρά ετών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο συγκεκριμένο κτίριο είχε γίνει εκκένωση τον περασμένο Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν βρέθηκε κανείς μέσα στο κτίριο, ενώ οι Αρχές εκτιμούν ότι είναι πολύ πιθανό το κτίριο να αποτελούσε ορμητήριο για ομάδες του αντιεξουσιαστικού χώρου.