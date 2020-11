Κοινωνία

Κορονοϊός: δεκάδες συλλήψεις κυνηγών που παραβίασαν τα μέτρα

Όλες οι παραβάσεις βεβαιώθηκαν σε περιοχές με πολύ αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο.

Η πανδημία του κορονοϊού σαρώνει τη βόρεια Ελλάδα, αλλά το γεγονός αυτό δεν φαίνεται πως είναι αρκετό για αποτρέψει δεκάδες κυνηγούς να αψηφήσουν τα περιοριστικά μέτρα και βγουν για κυνήγι.

Μετά τη σύλληψη 9 κυνηγών την περασμένη εβδομάδα στο νομό Δράμας, το Σαββατοκύριακο είχαμε ακόμη 21 συλλήψεις σε περιοχές της βόρειας Ελλάδας και της Θεσσαλίας, με επιβαρυμένο επιδημιολογικό φορτίο.

Συγκεκριμένα, η ΕΛΑΣ βεβαίωσε τις εξής παραβάσεις:

Στην Δ.Α. Σερρών βεβαιώθηκαν παραβάσεις σε 7 κυνηγούς

Στην Δ.Α. Κιλκίς βεβαιώθηκαν παραβάσεις σε 2 κυνηγούς

Στην Δ.Α. Πιερίας βεβαιώθηκαν παραβάσεις σε 6 κυνηγούς.

Στην Δ.Α. Δράμας βεβαιώθηκε παράβαση σε 1 κυνηγό

Στην Δ.Α. Ξάνθης βεβαιώθηκαν παραβάσεις σε 2 κυνηγούς

Στην Δ.Α. Μαγνησίας βεβαιώθηκαν παραβάσεις σε 3 κυνηγούς

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτή την επικίνδυνη κατάσταση, σκέφτεται να αυστηροποιήσει τις προβλεπόμενες ποινές και μεταξύ άλλων να προχωρεί και στην ανάκληση των αδειών των παραβατών για 3 ή 5 χρόνια.