Cyber Week: Συμβουλές για ασφαλείς ηλεκτρονικές συναλλαγές

Πρακτικές οδηγίες από την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας για την εβδομάδα προσφορών.

Με ανακοινωση που εξέδωσε η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, ενημερώνει και προειδοποιεί τους καναταλωτές, ενόψει της εβδομάδας προσφορών, ότι:

"Από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 (δηλ. την πρώτη Δευτέρα μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών που εορτάζεται στις Η.Π.Α.), αναμένεται να ξεκινήσει και αυτή τη χρονιά η εβδομάδα προσφορών με την ονομασία «Cyber Week», κατά τα πρότυπα της αμερικανικής “Cyber Monday”. Κατά το διάστημα αυτό, μια πλειάδα ηλεκτρονικών καταστημάτων παράσχουν προσφορές προς το καταναλωτικό κοινό, στο οποίο δίνεται η ευκαιρία να αγοράσει διαδικτυακά σε τιμές προσφοράς προϊόντα που ενδεχομένως δεν μπορούσε να αποκτήσει στην αρχική τους τιμή.

Πέραν των συμβουλών που έπονται, οι καταναλωτές οφείλουν, για τη καλύτερη ενημέρωση και προάσπιση των καταναλωτικών, αλλά και εν γένει, δικαιωμάτων τους, να πληροφορηθούν το περιεχόμενο της ισχύουσας, σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, νομοθεσίας, που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Κ.Ε. και συνοψίζεται αφενός στο Π.Δ. 131/2003 (ΦΕΚ Α’ 116/16-5-2003)«Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά. (Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο)», στο Νόμο 2251/1994 περί Προστασίας των καταναλωτών (ΦΕΚ 191 Α’ -16.11.1994) και τον Κώδικα Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (ΦΕΚ 969 Β’ – 22.03.2017)

Για υπεύθυνες λοιπόν αγορές οι καταναλωτές πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα εξής:

Να κάνουν έρευνα αγοράς και να ελέγχουν όχι μόνο την τιμή (αρχική και νέα) αλλά και την ποιότητα των προϊόντων. Επίσης να αναζητούν στο διαδίκτυο την τιμή του προϊόντος που πρόκειται να επιλέξουν βάσει κωδικού ή αριθμού μοντέλου, ώστε να είναι βέβαιοι ότι η τιμή που έχουν εντοπίσει είναι η πιο συμφέρουσα.

Πριν την αγορά, να διαβάζουν προσεκτικά όλες τις πληροφορίες που ο νόμος απαιτεί από τους εμπόρους να παρέχουν στο καταναλωτικό κοινό, όπως σαφείς γενικές πληροφορίες για την ταυτότητά του (επωνυμία, γεωγραφική διεύθυνση εγκατάστασης, τυχόν αριθμό εμπορικού μητρώου)

Όταν γίνεται αναφορά στην τιμή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, πρέπει να αναφέρεται η συνολική τιμή, στην οποία πρέπει να συμπεριλαμβάνονται ο φόρος και όλα τα πρόσθετα έξοδα.

Ο καταναλωτής μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης από την ηλεκτρονική σύμβαση αζημίως μέσα σε προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών και χωρίς να χρειάζεται να αιτιολογήσει την απόφασή του.

Οι ρήτρες και όροι των ηλεκτρονικών συναλλαγών πρέπει να είναι κατά τέτοιο τρόπο διατυπωμένοι ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να τους αναγνώσει πριν από τη σύναψη της σύμβασης.

Αν η υποβολή της διαδικτυακής παραγγελίας από τον καταναλωτή απαιτεί την ενεργοποίηση εικονιδίου επιλογής, σε αυτό πρέπει να αναγράφεται με ευκρίνεια ότι η παραγγελία πραγματοποιείται με υποχρέωση πληρωμής

Να οριοθετήσουν τις ανάγκες τους και να προγραμματίσουν με λίστα τις αγορές που πρόκειται να κάνουν, οι οποίες θα συμβαδίζουν με τον προσωπικό ή οικογενειακό τους προϋπολογισμόαποφεύγοντας αλόγιστες δαπάνες

Να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες και τους όρους της συναλλαγής τους όταν αγοράζουν προϊόντα με δόσεις. Ιδίως για αγορές με πιστωτική κάρτα, να είναι πάντα ενημερωμένοι για τους όρους και τις προϋποθέσεις της συγκεκριμένης αγοράς

Τα προϊόντα πρέπει να φέρουν την συνολική αρχική τιμή και την τιμή προσφοράς (όχι το ποσοστό έκπτωσης). Προσοχή! Στις προσφορές συχνά αναγράφεται ότι δεν γίνονται αλλαγές, γι’ αυτό εάν μετανιώσετε, δεν έχετε τη δυνατότητα αλλαγής

Αν το προϊόν που θα παραδοθεί έχει ελάττωμα, ο αγοραστής έχει δικαίωμα να ζητήσει διόρθωση ή αντικατάσταση χωρίς δική του επιβάρυνση, ή εναλλακτικά δικαίωμα μείωσης του τιμήματος ή υπαναχώρησης.

Καλό θα ήταν να γνωρίζουν όλοι ότι η καταναλωτική φρενίτιδα που με τεχνικές marketing δημιουργούν μεγάλοι παράγοντες του εμπορίου, όπως είναι η CyberWeek, έχει ως αποτέλεσμα την υποσυνείδητη άσκηση ψυχολογικής πίεσης στον καταναλωτή, ο οποίος αισθάνεται ότι “πρέπει” να εκμεταλλευτεί τις προσφορές σπεύδοντας στα μαγαζιά. Αντίδοτο στην διαδεδομένη πρακτική, είναι η αυξημένη καταναλωτική συνείδηση".