Κορονοϊός – ΙΕΛΚΑ: ασφαλή τα ελληνικά σούπερ μάρκετ

Το ΙΕΛΚΑ διαβεβαιώνει ότι οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ κάνουν τα πάντα προκειμένου τα ελληνικά νοικοκυριά να έχουν πρόσβαση σε ασφαλή καταστήματα.

Ανυπόστατα χαρακτηρίζει το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) τα δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι τα καταστήματα σούπερ μάρκετ αποτελούν εστίες υπερμέταδοσης του κορονοϊού COVID-19.

Όπως σημειώνεται σε ανοιχτή επιστολή του ΙΕΛΚΑ προς το καταναλωτικό κοινό σε σχέση με την ασφάλεια των αγορών στα σούπερ μάρκετ, που υπογράφουν ο Κωνσταντίνος Μαχαίρας, πρόεδρος και ο Λευτέρης Κιοσές, γενικός διευθυντής, τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορεί αριθμός δημοσιευμάτων τα οποία ενδέχεται να δημιουργήσουν ανησυχία ή ακόμα και πανικό στο καταναλωτικό κοινό σε σχέση με την ασφάλεια των αγορών στα σουπερμάρκετ.

Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, τα δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι τα καταστήματα σουπερμάρκετ αποτελούν εστίες υπερμέταδοσης του κορονοϊού COVID-19 είναι ανυπόστατα.

Το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, δήλωσε ότι «καμιά ένδειξη ή απόδειξη δεν υπάρχει, δεν προκύπτει, από τους χιλιάδες ανθρώπους που έχουμε ιχνηλατήσει για συρροές, ή για επιδημιολογικά clusters στα σούπερ μάρκετ ή στα σχολεία».

Στην ίδια θέση κατέληξε λίγο νωρίτερα και ο καθηγητής επιδημιολογίας Γκίκας Μαγιορκίνης, μέλος της επιτροπής λοιμωξιολογων, αναφέροντας ότι «θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί πώς μεταφράζουμε τις μελέτες και πως μεταφράζουμε τα στοιχεία για να μη δημιουργούμε αυτές τις πλασματικές εικόνες».

Το ΙΕΛΚΑ διαβεβαιώνει ότι οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ κάνουν τα πάντα προκειμένου τα ελληνικά νοικοκυριά να έχουν πρόσβαση σε ασφαλή καταστήματα, σε ασφαλή προϊόντα, πάντα με επάρκεια προϊόντων. Τους τελευταίους μήνες οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ έχουν επωμιστεί κόστος για τη διαχείριση της πανδημίας COVID-19 και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, το οποίο ξεπερνάει τα 100 εκατ. ευρώ.

Ενδεικτικά, μέχρι τον Οκτώβριο 2020, έχουν προσληφθεί πάνω από 7.000 εργαζόμενοι, έχουν χρησιμοποιηθεί πάνω από 2,83 εκατ. μάσκες, 8,62 εκατ. γάντια και 302 χιλ. συσκευασίες αντισηπτικών. Η υπεύθυνη στάση καταγράφεται στην ομαλή λειτουργία της αγοράς και αναγνωρίζεται και από το κοινό, όπως καταγράφεται στα ευρήματα της πρόσφατης πανελλήνιας έρευνας του ΙΕΛΚΑ (Νοέμβριος 2020), όπου:

- μόλις 8% φοβάται να επισκεφτεί τα καταστήματα σούπερ μάρκετ

- μόλις 14% δεν εμπιστεύεται ότι τα σούπερ μάρκετ λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για στην δημόσια υγεία

- μόνο 5% δεν εμπιστεύεται ότι τα σούπερ μάρκετ έχουν επαρκή αποθέματα προϊόντων.

Παράλληλα, τους τελευταίους μήνες όλες οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ έχουν επενδύσει σημαντικά κεφάλαια στις εξ αποστάσεως αγορές και στα ηλεκτρονικά καταστήματα με κόστος, το οποίο εκτιμάται στα 8 εκατ. ευρώ, παρότι μόλις το 5% των καταναλωτών χαρακτηρίζει το ηλεκτρονικό σούπερμάρκετ ως το κύριο κανάλι αγορών τροφίμων και οι διαδικτυακές πωλήσεις αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 1% της συνολικής κατανάλωσης.

Εν όψει της αγοράς των εορτών είναι σημαντικό, σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, όλοι να γνωρίζουν ότι οι αλυσίδες σουπερμάρκετ λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη δημόσια υγεία και την επάρκεια στη διάθεση των προϊόντων.

Το ΙΕΛΚΑ παροτρύνει τους καταναλωτές να τηρούν τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας, όπως αποστάσεις και χρήση μάσκας καθώς επίσης και διασταυρώνουν τις πληροφορίες τους και να μην διαδίδουν στοιχεία παραπληροφόρησης, τα οποία μπορούν να βλάψουν την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.