Άνοιξε η βαθύτερη πισίνα στον κόσμο

Η βαθύτερη πισίνα του κόσμο με βάθος 45,5 μέτρων, που προορίζεται για δύτες, άνοιξε αυτό το Σαββατοκύριακο κοντά στη Βαρσοβία.

Το Deepspot, όπως ονομάζεται, περιλαμβάνει υποβρύχια σπήλαια, ερείπια των Μάγια, όπως και ένα μικρό ναυάγιο για εξερευνήσει κανείς.

Η πισίνα έχει γεμιστεί με 8000 κυβικά μέτρα νερό, ήτοι τον εικοσαπλάσιο όγκο νερού που έχει μια πισίνα μήκους 25 μέτρων.

Σε αντίθεση με τις συνηθισμένες πισίνες για κολύμβηση, το Deepspot μπορεί να υποδέχεται πελάτες, παρά την πανδημία της Covid-19 στην Πολωνία, καθώς θεωρείται ως ένα κέντρο προπόνησης για καταδύσεις, που παραδίδει μαθήματα.

«Πρόκειται για τη βαθύτερη πισίνα στον κόσμο», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο διευθυντής του Deepspot Μίκαλ Μπραζίνκσι, 47 ετών, με την ευκαιρία των εγκαινίων της χθες.

Το προηγούμενο ρεκόρ, που είχε καταγράψει το Γκίνες, ήταν 42 μέτρα βάθος και το διατηρούσε η πισίνα Montegrotto Terme στην Ιταλία.

«Δεν θα βρεις εδώ φανταστικά ψάρια ή κοραλλιογενείς υφάλους, δεν πρόκειται για ένα υποκατάστατο της θάλασσας, όμως είναι πραγματικά μια όμορφη περιοχή για να μάθει κανείς και να προπονηθεί προκειμένου να κάνει ασφαλείς καταδύσεις στους θαλάσσιους βυθούς», σχολίασε ο Πρέμισλαβ Κάπρζακ, ένας 39χρονος εκπαιδευτής καταδύσεων, που βρέθηκε στα εγκαίνια του Deepspot.

Για τον διευθυντή του χώρου, η πισίνα αυτή «θα χρησιμοποιείται επίσης από τους πυροσβέστες και τον στρατό. Υπάρχουν πολλά σενάρια εκπαίδευσης και μπορούμε να δοκιμάσουμε διαφορετικούς εξοπλισμούς».

Χρειάστηκαν περίπου 5000 κυβικά μέτρα μπετόν για την κατασκευή του Deepspot, δύο χρόνια και περίπου 40 εκατομμύρια ζλότι (8,9 εκατομμύρια ευρώ).