Κορονοϊός - Τσίπρας: πρέπει να στηριχθεί εμπράκτως το ΕΣΥ

Τι είπε κατά την επίσκεψη του στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών "Γ. Γεννηματάς". Τι είπε για την κυβέρνηση και την εξέλιξη της πανδημίας.



«Το ΕΣΥ είναι ένα βήμα πριν τα όρια του, οφείλουμε να το στηρίξουμε ουσιαστικά, οφείλουμε να πάρουμε πρωτοβουλίες προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την τραγική, δραματική κατάσταση, την τραγωδία αυτή που βιώνει η ελληνική κοινωνία», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», όπου συναντήθηκε με τη Διοίκηση και στη συνέχεια με εργαζόμενους του νοσοκομείου.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία είπε ότι «η χώρα βιώνει μια τραγωδία. Επισήμανε ότι ο αριθμός των θανόντων το τελευταίο Σαββατοκύριακο έφτασε σε «αρνητικό, θλιβερό ρεκόρ», προσθέτοντας ότι η Ελλάδα με τους 211 θανάτους σε δυο μέρες έφτασε στη 10η χειρότερη θέση σε παγκόσμια κλίμακα αναλογικά με τον πληθυσμό της.

«Αυτή η τραγωδία πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Είναι γνωστές οι αδυναμίες, γνωστός ο εφησυχασμός, γνωστές οι ευθύνες, το ερώτημα είναι πώς μπορούμε από δω και στο εξής να σώζουμε ό,τι μπορούμε να σώσουμε, να σώσουμε ανθρώπινες ζωές και να ενισχύσουμε τον καθημερινό αγώνα γιατρών και νοσηλευτών δίπλα στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη», σημείωσε. Ένας αγώνας, όπως είπε ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση, «που πρέπει να στηριχθεί όχι μόνο με χειροκροτήματα και με δηλώσεις, αλλά εμπράκτως». Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση «έχει αποδείξει ότι ούτε μπορεί ούτε θέλει, δυστυχώς, να ενισχύσει το ΕΣΥ», προσθέτοντας ως προς αυτό ότι «σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΟΟΣΑ η Ελλάδα είναι στην προτελευταία θέση στις χώρες της ΕΕ σε δαπάνες για το ΕΣΥ από την έναρξη της πανδημίας και μετά». Τόνισε στο ίδιο πλαίσιο πως «το χειρότερο» είναι ότι «με βάση τον προϋπολογισμό που κατατέθηκε και την επόμενη χρονιά, τη χρονιά δηλαδή της πανδημίας, προβλέπονται λιγότερες δαπάνες για την υγεία σε σχέση με το τρέχον έτος».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπογράμμισε ότι «είναι αναγκαίο να υπάρξει ένας άλλος σχεδιασμός για τη στήριξη του συστήματος υγείας, με μόνιμες προσλήψεις, με αναμόρφωση του μισθολογίου, αυξήσεις δηλαδή στους μισθούς των ανθρώπων που είναι στην πρώτη γραμμή ώστε να δοθούν και κίνητρα να έρθουν νέοι γιατροί στο σύστημα, και ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά του νοσηλευτικού προσωπικού».

Σημείωσε πως «η χώρα χρειάζεται αυτή την κρίσιμη στιγμή μια κυβέρνηση που να μπορεί και κυρίως να θέλει να στηρίξει το σύστημα υγείας». Είναι χαρακτηριστικό, σχολίασε, «ότι ακόμα και τούτη την ώρα, τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια είναι έξω από τη μάχη, παραμένουν καθαρά από covid, νοσηλεύουν μονάχα άλλα περιστατικά, δεν έχει υπάρξει -με εξαίρεση τη Θεσσαλονίκη- επίταξη ιδιωτικών νοσηλευτικών μονάδων». «Κάποιοι θεωρούν ότι και την ώρα της μάχης πρέπει να υπάρχουν αυτές οι διακρίσεις», είπε, υποστηρίζοντας ότι «είναι άμεση και επιτακτική ανάγκη να επιταχθούν τώρα μεγάλες νοσηλευτικές μονάδες και στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα και να διαθέσουν κλίνες και σε covid περιστατικά».

Ερώτηση 61 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τα χρηματοδοτικά εργαλεία

Εν τω μεταξύ, ερώτηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατέθεσαν 61 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, με πρωτοβουλία του βουλευτή Μεσσηνίας και Τομεάρχη Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Κ.Ο., Αλέξη Χαρίτση, για την ενεργοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας. Την ερώτηση συνυπογράφει η γραμματέας της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Όλγα Γεροβασίλη.

Στην ερώτηση τους προς τον Υπουργό, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επισημαίνουν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει-προσαρμόσει μια σειρά χρηματοδοτικών εργαλείων για να ανταποκριθούν τα κράτη μέλη της στις νέες συνθήκες. Από τη μεριά της ελληνικής Κυβέρνησης όμως, επιδεικνύονται εξαιρετικά αργά αντανακλαστικά στην ενεργοποίηση όλων αυτών των εργαλείων.

Συγκεκριμένα, εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι κατά το πρώτο σχέδιο πρότασης της Κυβέρνησης για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 (ZeroDraft), «δεν φαίνεται να έχουν ληφθεί υπόψη οι υγειονομικές και κονωνικο - οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του COVID 19, ούτε η σύνδεση (ο συντονισμός) του νέου ΕΣΠΑ με το Ταμείο Ανάκαμψης», όπως επισημαίνει η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε απάντησή της στο αρμόδιο Υπουργείο. Επιπλέον, παρά την απλοποίηση των διαδικασιών του τρέχοντος ΕΣΠΑ, προκειμένου να μπορούν να ενταχθούν δράσεις που αφορούν την πανδημία, η Κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει σε ουσιαστική χρήση του. Υπενθυμίζουμε ότι με επίκαιρη επερώτηση που συζητήθηκε στη Βουλή προ ολίγων εβδομάδων, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για την αξιοποίηση του τρέχοντος ΕΣΠΑ για ενίσχυση του ΕΣΥ, των σχολείων, των επιχειρήσεων, των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και προνοιακών δομών. Τέλος, η απόφαση της κυβέρνησης να αναθέσει την διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης στο Υπ. Οικονομικών και όχι στο Υπ. Ανάπτυξης, που έχει στην ευθύνη του τη διαχείριση του ΕΣΠΑ, προκαλεί ανησυχία για την έλλειψη σύνδεσης του νέου ΕΣΠΑ με το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς και τα δύο εργαλεία θα χρηματοδοτήσουν ως επί το πλείστον παρόμοιες δράσεις.

Με δεδομένο ότι διανύουμε ήδη το δεύτερο lockdown από την εκδήλωση της πανδημίας στη χώρα και ενώ τα μέτρα της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας αποδεικνύονται ελλιπή, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ρωτούν τον αρμόδιο Υπουργό με ποιο τρόπο πρόκειται να προσαρμόσει την πρόταση της ελληνικής Κυβέρνησης για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 ώστε να ενσωματώνει στο σχεδιασμό τις επιπτώσεις της πανδημίας και αν θα υπάρξει διαδικασία διαβούλευσης με τους κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς. Επιπλέον ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός ποια μέτρα πρόκειται να λάβει η Κυβέρνηση προκειμένου να επιτευχθεί ο απολύτως απαραίτητος συντονισμός για την αξιοποίηση του νέου ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης, δηλαδή του συνόλου των ευρωπαϊκών πόρων.