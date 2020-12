Life

O Nelly θα υποδυθεί τον Τσακ Μπέρι σε ταινία για τη ζωή του Μπάντι Χόλι

Την ταινία θα σκηνοθετήσει ο Αυστραλός Μπρους Μπέρεσφορντ.

O Nelly επιλέχθηκε να ενσαρκώσει τον αείμνηστο Τσακ Μπέρι στην επικείμενη βιογραφική ταινία για τον Μπάντι Χόλι.

Η ταινία Clear Lake, την οποία θα σκηνοθετήσει ο Αυστραλός σκηνοθέτης Μπρους Μπέρεσφορντ από σενάριο που γράφτηκε από τον Πάτρικ Σάναχαν, έχει την έγκριση από το κληροδότημα Μπάντι Χόλι μέσω της BMG, η οποία διαχειρίζεται το Holly Estate και ελέγχει τα εκδοτικά δικαιώματα στις ΗΠΑ του καταλόγου του.

Όπως αναφέρει το Variety, ο Nelly θα υποδυθεί τον πρωτοπόρο του rock 'n' roll Τσακ Μπέρι, ο οποίος πέθανε το 2017, στο Κλίαρ Λέικ.

Ο Ρούαρι Ο' Κόνορ έχει ήδη επιλεγεί για τον ρόλο του Μπάντι Χόλι, ο οποίος πέθανε σε αεροπορικό δυστύχημα στην ηλικία των 22 ετών, τον Φεβρουάριο του 1959.

Ο Κόλιν Χανκς θα συμμετάσχει στην ταινία στον ρόλο τον μάνατζερ και παραγωγού του Μπάντι Χόλι, Νόρμαν Πέτι και η Νταϊάν Γκερέρο θα ενσαρκώσει τη σύζυγο του Αμερικανού μουσικού, τραγουδιστή και τραγουδοποιού, Μαρία Έλενα Χόλι, η οποία είναι βοηθός παραγωγός της ταινίας.

Η ταινία θα «αφηγείται την ιστορία του Χόλι και άλλων διάσημων μουσικών στα τέλη της δεκαετίας του 1950 που είχαν κεντρικό ρόλο στη γέννηση του rock 'n' roll και άλλαξαν την πορεία των πολιτικών δικαιωμάτων στην Αμερική» σύμφωνα με το Variety.

Ο Nelly είναι Αμερικανός ράπερ, μουσικός, επιχειρηματίας, ο οποίος έχει συμμετάσχει σε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές και ριάλιτι σόου.