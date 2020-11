Κοινωνία

Νέα προθεσμία για τον 27χρονο τζιχαντιστή

Ο κατηγορούμενος που διώκεται για τρομοκρατία ζήτησε την προθεσμία προκειμένου να βρει δικηγόρο.

Νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο ζήτησε από τον ανακριτή ο 27χρονος από την Συρία που έχει παραδεχθεί πως ήταν μαχητής του ISIS.

Ο κατηγορούμενος για δύο κακουργήματα, που αφορούν τρομοκρατικές πράξεις που φέρεται να διέπραξε εκτός της Ελλάδας, ζήτησε την προθεσμία προκειμένου να διοριστεί συνήγορος υπεράσπισής του, καθώς δεν έχει δικηγόρο .

Εναντίον του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για τα κακουργήματα της ένταξης σε τρομοκρατική οργάνωση και της άμεσης συνδρομής σε ανθρωποκτονία από δόλο ως τρομοκρατική πράξη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο 27χρονος, που προσήχθη ενώπιον των αρχών την περασμένη Τετάρτη μετά από επεισόδιο με άλλους αλλοδαπούς στην ανοιχτή δομή φιλοξενίας του Ελαιώνα όπου διέμενε, φαίνεται να ομολόγησε πως ήταν ενταγμένος στον ISIS.

Παραδέχεται μάλιστα πως είναι ο άνδρας που έχει καταγραφεί σε βίντεο να συμμετέχει σε ομαδική δολοφονία τεσσάρων ομήρων από μαχητές του ισλαμικού κράτους το 2014. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστηρίζει ο κατηγορούμενος, αποχώρησε από την τζιχαντιστική τρομοκρατική ομάδα το 2018, οπότε και ταξίδεψε στην Ελλάδα μαζί με τη σύζυγο και τα πέντε παιδιά τους μέσω Τουρκίας.