Γκουαρντιόλα: δική μου ευθύνη να σηκώσω τη Μάντσεστερ Σίτι όρθια

Τι είπε για το επιθετικό πρόβλημα της ομάδας του, λίγο πριν την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα, λίγο πριν αντιμετωπίσει με την Μάντσετσερ Σίτι τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την 4η αγωνιστική των ομίλων του Champions League, επανέλαβε, μιλώντας στην επίσημη ιστοσελίδα της αγγλικής ομάδας, την ακλόνητη πεποίθησή του ότι η Σίτι θα επιστρέψει σύντομα διεκδικήτρια στην σεζόν της Premier League.

Το αποτέλεσμα του Σαββάτου άφησε την Σίτι στην 13η θέση στη βαθμολογία μετά από οκτώ αγώνες, οκτώ βαθμούς πίσω από την κορυφή, με μόλις 10 γκολ στο πρωτάθλημα.

«Είναι δική μου ευθύνη να τους σηκώσω και να τους δώσω ό, τι είναι δυνατόν. Όλα θα λυθούν», είπε ο Γκουαρντιόλα.

«Έχουμε σημειώσει σε δύο σεζόν περισσότερα από 100 γκολ. Ογδόντα ή 90 τοις εκατό των παικτών είναι οι ίδιοι .Έχουμε χάσει τον Λιρόι (Σανέ), αλλά ο Λιρόι δεν έπαιξε την περασμένη σεζόν καθώς τραυματίστηκε και σημειώσαμε 100 γκολ. Το ποδόσφαιρο είναι έτσι. Μερικές φορές μια σεζόν είναι εντελώς διαφορετική από την άλλη. Πρέπει να βρεις τη στιγμή, θα βρούμε λίγο τον τρόπο να παίξουμε. Θα βελτιωθούμε», πρόσθεσε.

Ο Σέρχιο Αγουέρο επέστρεψε στη δράση τον περασμένο μήνα μετά από απουσία πέντε μηνών μετά από χειρουργική επέμβαση στο γόνατο, αλλά στη συνέχεια αντιμετώπισε μυικό πρόβλημα στο παιχνίδι του πρωταθλήματος με την Γουέστ Χαμ, μένοντας εκτός ξανά. Αν και ήταν στον πάγκο για τον αγώνα του Σαββάτου, δεν αγωνίστηκε στο Λονδίνο.

«Δεν θα πω φυσικά ότι δεν χρειαζόμαστε τον Σέρχιο, τον χρειαζόμαστε. Αλλά ο Σέρχιο στα 32 του ήταν πέντε μήνες τραυματισμένος με έναν δύσκολο και επικίνδυνο τραυματισμό», δήλωσε ο Γκουαρντιόλα.

«Τραυματίστηκε σε μια επικίνδυνη περιοχή, επέστρεψε και έπαιξε για 50/55 λεπτά και μετά τραυματίστηκε ξανά. Θέλω να είναι σε φόρμα γιατί ξέρω τι έχει κάνει στην Premier League, είναι σημαντικός για εμάς. Αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να βεβαιωθούμε ότι δεν θα επιστρέψει και θα τραυματιστεί ξανά. Πρέπει να δούμε τη σωστή στιγμή για να τον επαναφέρουμε. Ας ελπίσουμε ότι μπορεί να επιστρέψει και να διατηρήσει την κανονικότητα να παίζει παιχνίδια», πρόσθεσε, ενώ σχετικά με το απαιτητικό πρόγραμμα και τα πολλά παιχνίδια έως τα Χριστούγεννα, τόνισε, «Είναι δύσκολο. Αλλά όλοι οι σύλλογοι είναι στην ίδια θέση», παραδέχτηκε ο Γκουαρντιόλα.