Κοινωνία

Οι Ένοπλες Δυνάμεις “έστειλαν χαρτί” για εκατοντάδες στρατιωτικούς σκύλους

Τι αναφέρεται στην προκήρυξη για ένταξη των τετράποδων στις υπηρεσίες και των τριών Όπλων.





Τη διενέργεια διαγωνισµού µε ανοικτή διαδικασία και µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής, για την ένταξη 193 στρατιωτικών σκύλων για την κάλυψη των απαιτήσεων των τριών Κλάδων των ΕΔ (ΣΞ, ΠΝ, ΠΑ), για την επόμενη διετία προκήρυξε η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης.

Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία, για το σύνολο της χρονικής διάρκειας της σύμβασης-πλαίσιο ανέρχεται στο ποσό των 484.000,00 ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

Οι στρατιωτικοί σκύλοι θα είναι είτε σκύλοι φρούρησης, είτε σκύλοι ανίχνευσης (ουσιών ή ατόµων)ή και αναπαραγωγής.

Σύμφωνα με τον διαγωνισμό την επόμενη διετία :

Ο Στρατός Ξηράς θα προμηθευθεί 95 σκύλους φρούρησης,

Το Πολεμικό Ναυτικό 20 σκύλους φρούρησης και

Η Πολεμική Αεροπορία 75 σκύλους φρούρησης και 3 σκύλους ανίχνευσης

Τα κριτήρια τους τους προς επιλογή σκύλους:

Να είναι φυλής German Shepherd ή Belgian Shepherd ή DutchShepherd για σκοπούς φρούρησης/ανίχνευσης, µε γενική εµφάνιση, ανατοµική κατασκευή, βάρος, διαστάσεις, αναλογίες, χρώµα και τρίχωµα που να αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά της εκάστοτε φυλής ή/και των αναγνωρισµένων υποφυλών αυτής. Επιπλέον για σκοπούς ανίχνευσης δύναται να γίνουν αποδεκτοί και σκύλοι άλλων φυλών, ανάλογα µε τις απαιτήσεις εκάστου Κλάδου και όπως θα προσδιορίζεται στις προκηρύξεις των κατά περίπτωση διενεργουµένων διαγωνισµών, Η ηλικία τους να είναι από 12 έως 24 µηνών, την ηµεροµηνία προσκόµισης των απαιτούµενων δικαιολογητικών, πλην των πατρογονικών (αναπαραγωγής), για τους οποίους το ηλικιακό όριο επιλογής ορίζεται σε 18- 36 µήνες, Γίνονται αποδεκτοί σκύλοι αρσενικού και θηλυκού γένους, µε τον περιορισµό ότι οι θηλυκοί σκύλοι αξιοποιούνται ως φύλακες, αφού προηγουµένως στειρωθούν µε µέριµνα και έξοδα του προµηθευτή, µετά την οριστικοποίηση της επιλογής. Γίνονται αποδεκτοί και σκύλοι που δε συνοδεύονται από πιστοποιητικά γενεαλογικού δέντρου ή καθαροαιµίας (Pedigree), εκδόσεως του Παγκόσµιου Κυνολογικού Οµίλου [Federation Cynologist International(FCI)], µε βάση τις εργασιακές αποδόσεις και το φαινότυπό τους.

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στη Διαύγεια( 20/11/2020-ώρα 13:53:47)