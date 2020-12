Life

Οι πιο καλοντυμένοι διάσημοι το 2020

Ποιοι διάσημοι βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των... Κομψών Διάσημων (Power Dressers) του 2020.

Η μηχανή αναζήτησης για τη μόδα Lyst κυκλοφόρησε τη φετινή ανασκόπηση, Year In Review 2020, στην οποία αναλύθηκαν δεδομένα αγορών από περισσότερους από 100 εκατομμύρια καταναλωτές.

Τα στοιχεία που αναλύθηκαν είναι οι αναζητήσεις τους, οι προβολές τους, οι μετρήσεις πωλήσεων, οι οποίες διαμόρφωσαν τη χρονιά όσον αφορά τη μόδα.

Από τα δεδομένα προέκυψε και η Λίστα των 10 Κομψών Διάσημων (Power Dressers) του 2020.

Οι Χάρι Στάιλς, Αλεξάντρια Οκάσιο Κορτέζ, Κέιτ Μίντλετον, Beyonce και Lizzo βρίσκονται στην κορυφή.

Ο Χάρι Στάιλς, ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη θέση - το 2020 όχι μόνο επανέφερε την τάση του μαργαριταρένιου κολιέ, αλλά πυροδότησε μια διεθνή πρόκληση (challenge) πλεξίματος στο TikTok (η οποία εκτόξευσε τις αναζητήσεις για μία ζακέτα του JW Anderson στο 166% εντός μίας εβδομάδας) και κυκλοφόρησε δύο viral μουσικά βίντεο που έστειλαν επίσης τους θεατές για αγορές. Σύμφωνα με τον ιστότοπο, μέσα σε 24 ώρες μετά την κυκλοφορία του βίντεο "Golden", η αναζήτηση για μπλε και τυρκουάζ σακάκια αυξήθηκε κατά 52%, ενώ εκείνες για κίτρινα bucket καπέλα αυξήθηκαν κατά 92%. Η γκαρνταρόμπα του και από το βίντεο "Watermelon Sugar" άφησε την ίδια εντύπωση στους θαυμαστές. Το φόρεμα που φόρεσε για τη φωτογράφιση για το εξώφυλλο του Vogue, προκάλεσε αντιδράσεις και συζητήσεις. Ο Χάρις Στάιλς είναι ο πρώτος άνδρας που πόζαρε μόνος του για το εξώφυλλο του περιοδικού.

Η ταινία Black Is King της Beyonce, στην οποία φόρεσε δημιουργίες Marine Serre και Erdem, έδωσαν στην τραγουδίστρια τη δεύτερη θέση, ενώ ο Kim Namjoon (RM) των BTS κατέκτησε την τρίτη θέση χάρη στο κοστούμι Gucci που φόρεσε στη φετινή τελετή απονομής των MTV VMAs. (Και τα επτά μέλη των BTS φορούσαν Gucci για τα βραβεία, οδηγώντας σε αύξηση κατά 12% στις αναζητήσεις κοστουμιών τριών κομματιών και αύξηση 28% στις αναζητήσεις Gucci γραβατών στο Lyst.) Η τέταρτη θέση ανήκει στην Αλεξάντρια Οκάσιο Κορτέζ. Από τότε που έγινε η νεότερη γυναίκα που εκλέχθηκε στο Αμερικανικό Κογκρέσο, όχι μόνο προώθησε μια προοδευτική ατζέντα, αλλά και απέδειξε ότι η μόδα μπορεί να είναι πολιτική. Από το λευκό της κοστούμι, με το οποίο τίμησε το κίνημα υπέρ του δικαιώματος ψήφου των γυναικών μέχρι το κόκκινο σύνολο, το οποίο προκάλεσε 74% αύξηση στις αναζητήσεις «κόκκινων κοστουμιών» στο Lyst, η AOC απέδειξε ότι είναι δύναμη στο στυλ και στην πολιτική.

Στην πέμπτη θέση της λίστας των Power Dressers είναι ο ράπερ Τράβις Σκοτ, ο οποίος μετά τη συνεργασία με τη Nike αύξησε κατά 128% τις αναζητήσεις για το brand αθλητικών ειδών. Στην έκτη θέση ακολουθεί ο Πολ Μέσκαλ πρωταγωνιστής της σειράς Normal People, στην έβδομη είναι η τραγουδίστρια Lizzo, η Tik Toker, Τσάρλι Ντ’ Αμέλιο, είναι στην όγδοη θέση και στην ένατη βρίσκεται η δούκισσα του Κέιμπριτζ, Κέιτ Μίντλετον. Στη δέκατη θέση είναι η Κιάρα Φεράνι, fashion blogger και επιχειρηματίας.