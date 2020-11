Υγεία - Περιβάλλον

Δήμος Αθηναίων: Κοινωνικό Ιατρείο και συνταγογραφήσεις για άστεγους και άπορους

Ανοίγει τις πόρτες του για να υποδεχθεί και να βοηθήσει συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη, το Κοινωνικό Ιατρείο του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων. Πώς θα γίνονται οι επισκέψεις.

Ξεκινά τη λειτουργία του το Κοινωνικό Ιατρείο του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης (ΚΥΑΔΑ) του Δήμου Αθηναίων για άστεγους και άπορους δημότες, στο οποίο θα γίνεται και συνταγογράφηση φαρμάκων.

Το Κοινωνικό Ιατρείο θα στεγάζεται σ΄ έναν ανακαινισμένο χώρο, στο κεντρικό κτίριο του ΚΥΑΔΑ (Πειραιώς 35) και οι επισκέψεις θα γίνονται -λόγω των μέτρων της καραντίνας- μόνο μετά από τηλεφωνικό ραντεβού (210-5246515).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δήμου, είναι πλήρως εξοπλισμένο με τα απαραίτητα ιατρικά μηχανήματα, όπως συμπυκνωτή οξυγόνου, καρδιογράφο, απινιδωτή, νεφελοποιητές, ωτοσκόπιο, συσκευές αναρρόφησης, οξύμετρα, πιεσόμετρα, μετρητές σακχάρου κ.ά.

Παράλληλα παραμένει σε λειτουργία το εξεταστήριο του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων του Δήμου Αθηναίων (Αχαρνών 3), προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες υγείας στους άστεγους της πόλης.