Κοινωνία

Συνελήφθη ο δραπέτης από το ΑΤ Κολωνού

Ποτ και πως εντοπίστηκε ο 31χρονος.

Συνελήφθη, το πρωί της Δευτέρας, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, ο 31χρονος αφγανικής καταγωγής, που είχε δραπετεύσει την περασμένη Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου, από το Αστυνομικό Τμήμα Κολωνού.

Ο αλλοδαπός, που κατηγορείται για ληστείες και κλοπές, μόλις αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς προσπάθησε να διαφύγει, αλλά έπειτα από λίγο συνελήφθη.