Κορονοϊός: Βουλευτής ζητά άδεια για να ενταχθεί στο ΕΣΥ

Τι αναφέρει σε επιστολή προς τον Κώστα Τασούλα. Που και πως προθυμοποιήθηκε να υπηρετήσει ο πνευμονολόγος.

Απαλλαγή απο τα καθήκοντα του στο Προεδρείο της Βουλής ζητά απο τον Κώστα Τασούλα ο βουλευτής του ΚΚΕ, Γιώργος Λαμπρούλης, προκειμένου να ενταχθεί στο Νοσοκομείο Λάρισας και να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως πνευμονολόγος, λόγω των αναγκών που δημιούργησε η έξαρση της πανδημίας και των κρουσμάτων.

Μάλιστα, ο κ Λαμπρούλης, αφού στην επιστολή του στρέφει τα πυρά του στην Κυβέρνηση για την κατάσταση του ΕΣΥ και την διαχείριση της πανδημίας, καλεί και άλλους ιατρούς συναδέλφους του να πράξουν αναλόγως

Η επιστολή του Γιώργου Λαμπρούλη στον Κώστα Τασούλα

Κύριε Πρόεδρε,

Όπως γνωρίζετε οι επιπτώσεις στην υγεία του λαού από την πανδημία είναι οδυνηρές. Μεγάλος αριθμός ανθρώπων προσβάλλεται από τον ιό. Σε πολλούς απ’ αυτούς υπάρχουν επιπλοκές της νόσου και διασωληνώνονται, απαιτείται η εισαγωγή σε ΜΕΘ και δυστυχώς πολλοί απ’ αυτούς οδηγούνται στην απώλεια της ζωής τους, παρά τις τεράστιες προσπάθειες των συναδέλφων γιατρών, των νοσηλευτών και όλων των άλλων υγειονομικών.

Ως Βουλευτής του ΚΚΕ γνωρίζω άμεσα τις τεράστιες ελλείψεις σε υποδομές και προσωπικό του δημόσιου συστήματος υγείας, τόσο πανελλαδικά όσο και στην περιοχή της Λάρισας, από την οποία προέρχομαι και εργαζόμουν ως γιατρός – Πνευμονολόγος πριν την εκλογή μου.

Αφουγκράζομαι την καθημερινή αγωνία των συναδέλφων γιατρών, που στα όρια των αντοχών τους προσπαθούν να αντεπεξέλθουν στην ανάγκη περίθαλψης των ασθενών, την αγωνία των οικογενειών για τους ανθρώπους τους, που νοσούν και αντιμετωπίζουν τις τεράστιες ελλείψεις σε γιατρούς και νοσηλευτές, σε απλές κλίνες νοσηλείας και σε κλίνες ΜΕΘ.

Αφουγκράζομαι και όλους τους άλλους ασθενείς, που δε σχετίζονται με την επιδημία αλλά ουσιαστικά είναι για δεύτερη φορά αποκλεισμένοι από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις λόγω των περιοριστικών μέτρων στις δημόσιες μονάδες υγείας.

Όπως γνωρίζετε, ως Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ έχουμε επανειλημμένα και έγκαιρα αναδείξει τις τραγικές ελλείψεις σε υποδομές και προσωπικό του δημόσιου συστήματος υγείας, αποτέλεσμα των διαχρονικών αντιλαϊκών πολιτικών όλων των κυβερνήσεων. Είναι βέβαιο ότι, αν η κυβέρνηση αξιοποιούσε το χρόνο που κερδήθηκε από το λαό, για να θωρακίσει τις δημόσιες μονάδες υγείας με προσλήψεις προσωπικού, με εξοπλισμό όλων των δημόσιων μονάδων υγείας, με ανάπτυξη της δημόσιας ΠΦΥ, με πραγματική επίταξη των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, θα δινόταν η “μάχη” κατά της πανδημίας με άλλους πολύ καλύτερους όρους. Η κυβέρνηση δεν το έκανε και γι’ αυτό οι ευθύνες της είναι τεράστιες έως και εγκληματικές.

Κύριε Πρόεδρε,

Σε αυτές τις συνθήκες οι διεκδικήσεις, για να δοθούν λύσεις στα τεράστια και γνωστά προβλήματα των δημόσιων μονάδων υγείας είναι ζήτημα ζωής για το λαό. Σε αυτό θα συνεχίσω να συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις. Όμως αισθάνομαι ότι πρέπει να κάνω και κάτι παραπάνω και να συμβάλλω με την ιδιότητά μου ως γιατρός – πνευμονολόγος, επειδή στην παρούσα φάση εκτιμώ ότι πριν απ’ όλα προέχει και η πρακτική συμβολή στην προάσπιση της ανθρώπινης ζωής. Θεωρώ ότι η θέση μου είναι μαζί με τους συναδέλφους γιατρούς και νοσηλευτές που δίνουν τη μάχη σε αντίξοες συνθήκες για την περίθαλψη του λαού στις δημόσιες μονάδες υγείας της Λάρισας.

Σας παρακαλώ, λοιπόν, να απαλλαγώ προσωρινά από τα καθήκοντά μου ως ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής και να με διευκολύνετε για να συμβάλλω ως γιατρός – πνευμονολόγος στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας στο οποίο υπηρετούσα ή να ενταχθώ σε όποια δημόσια μονάδα υγείας στη Λάρισα κριθεί αναγκαίο. Κάνω επίσης έκκληση στους γιατρούς, εκλεγμένους βουλευτές στο Κοινοβούλιο να πράξουν αντίστοιχα.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων,

Γιώργος Λαμπρούλης

Βουλευτής του ΚΚΕ

ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής

Κάλεσμα του ΚΚΕ στους ιδιώτες ιατρούς

Παράλληλα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Περισσού, «το ΚΚΕ απευθύνει κάλεσμα στους ιδιώτες αυτοαπασχολούμενους γιατρούς, σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, να ενταχθούν στο δημόσιο σύστημα υγείας, δίνοντας τη μάχη από εκεί για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και υγείας. Μαζί με τις επείγουσες διεκδικήσεις για μαζικές προσλήψεις προσωπικού και για την επίταξη του ιδιωτικού τομέα, μαζί με τον αγώνα ενάντια στις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης, είναι κρίσιμη η ατομική συμβολή και προσφορά. Καλούμε πρώτα και κύρια τα μέλη και τους φίλους του Κόμματος, γιατρούς, να πρωτοστατήσουν σε αυτό τον αγώνα».