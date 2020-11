Τεχνολογία - Επιστήμη

Εντεκα Έλληνες ανάμεσα στους επιστήμονες με την μεγαλύτερη επιρροή

Τι αναφέρεται με βάση τα στοιχεία του Οργανισμού Thomson Reuters

Έντεκα Έλληνες πανεπιστημιακοί και ερευνητές, οι οποίοι εργάζονται σε ελληνικά τριτοβάθμια ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς, περιλαμβάνονται στη λίστα των 6.400 επιστημόνων με τη μεγαλύτερη επιρροή, παγκοσμίως, όπως αυτή προκύπτει από την απήχηση του έργου τους για την τελευταία 11ετία.

Ο σχετικός κατάλογος με τίτλο «The Highly Cited Researchers» συντάσσεται από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Thomson Reuters στο πλαίσιο του project Clarivate Analytics και στηρίζεται στα δεδομένα της ερευνητικής βάσης δεδομένων Web of Science.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Thomson Reuters, από τα περίπου 9.000.000 ερευνητών, που δραστηριοποιούνται παγκοσμίως, συντάσσεται ο πίνακας με τους καλύτερους 6.400 ερευνητές, το έργο των οποίων είναι σημαντικό, σύμφωνα με συγκεκριμένους δείκτες, και αποτελεί συγχρόνως πηγή για τις εργασίες άλλων ερευνητών.

Από αυτούς οι 3.900 κατατάσσονται σε 21 συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία και τομείς και οι 2.500 στην κατηγορία των διεπιστημονικών πεδίων και τομέων.

Ειδικότερα, η λίστα περιλαμβάνει τον καθηγητή Ιατρικής και πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Θάνο Δημόπουλο με 2.358 δημοσιεύσεις και 71.340 συνολικό αριθμό ετεροαναφορών. Ακολουθούν ο καθηγητής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης Αριστείδης Τσατσάκης με 939 δημοσιεύσεις και 13.148 αναφορές και o Καθηγητής της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεράσιμος Φιλιππάτος με 682 δημοσιεύσεις και 59.141 αναφορές.

Στην επόμενη θέση βρίσκεται ο καθηγητής Πληροφορικής του ΑΠΘ κ. Γιώργος Καραγιαννίδης με 560 δημοσιεύσεις και 12136 ετεροαναφορές και την πρώτη πεντάδα κλείνει ο καθηγητής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ευάγγελος Γιαμαρέλλος–Μπουρμπούλης με 399 δημοσιεύσεις και 9.929 αναφορές.

Ακολουθούν ο κ. Γεώργιος Δαΐκος από την Ιατρική Αθηνών (238 δημοσιεύσεις, 7.756 αναφορές), ο κ. Κωνσταντίνος Στούμπος του Τμήματος Χημείας του Παν. Κρήτης (173 δημοσιεύσεις, 18.974 αναφορές), ο κ. Νικόλαος Απέργης (Οικονομία – Διοίκηση στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και το Πανεπιστήμιο Ντέρμπυ με 152 δημοσιεύσεις και 5.972 αναφορές), η κ. Άρτεμις Χατζηγεωργίου (Βιολογία και Βιοχημεία στο Παν. Θεσσαλίας και το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ με 84 δημοσιεύσεις και 12.369 αναφορές), ο κ. Δημήτρης Ρακόπουλος (Μηχανική στο ΕΜΠ και το Ελληνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας με 72 δημοσιεύσεις και 4.853 αναφορές), και ο κ. Θεόδωρος Δαλαμάγκας (διεπιστημονικό αντικείμενο, Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων «ΑΘΗΝΑ», με 49 δημοσιεύσεις και 4.027 αναφορές).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Αθηνών τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση και την επιλογή των ερευνητών με υψηλή διάκριση προέρχονται από τους δείκτες βασικών επιστημών (ESI), 2009-2019, οι οποίοι προκύπτουν από περίπου 160.000 άρθρα και ερευνητικές εργασίες υψηλής απήχησης και επίδρασης. Κάθε μία από αυτές τις ερευνητικές εργασίες κατατάσσεται στο κορυφαίο 1% των άρθρων με το μεγαλύτερο αριθμό ετεροαναφορών για κάθε συγκεκριμένο έτος.

Ένα δεύτερο κριτήριο επιλογής ενός ερευνητή στον εν λόγω πίνακα είναι το κατά πόσο το σύνολο των ετεροαναφορών του σε ένα συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο, τον κατατάσσει στο 1% των ερευνητών με το μεγαλύτερο αριθμό ετεροαναφορών στο συγκεκριμένο πεδίο. Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται το έργο νεότερων ερευνητών, οι οποίοι δεν επικαλύπτονται από το έργο παλαιότερων ερευνητών που λόγω πολυετούς δραστηριοποίησης έχουν μεγαλύτερο όγκο ερευνητικού έργου.

Στον πίνακα, παρουσιάζεται το συνολικό ερευνητικό τους έργο σε επίπεδο δημοσιεύσεων, συνόλου ετεροαναφορών και δείκτη H-index, όπως αυτά αποτυπώνονται στα διαθέσιμα στοιχεία της βάσης publons του Web of Science. Στις περιπτώσεις που δεν εμφανίζονται στοιχεία στη βάση publons επειδή οι ερευνητές δεν έχουν δημιουργήσει ή εμπλουτίσει το προφίλ τους στη βάση, έχει χρησιμοποιηθεί το εργαλείο WoS Author Search (με αστερίσκο στον πίνακα).

Όπως προκύπτει, τέσσερις εξ αυτών εργάζονται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, δύο εργάζονται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Από μία συμμετοχή έχει το ΑΠΘ, το ΕΜΠ, και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Πειραιά και το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων ΑΘΗΝΑ.

Όπως αναφέρει το Πανεπιστήμιο Αθηνών «η διάκριση αυτή αντανακλά και στα Ιδρύματα των διακριθέντων πανεπιστημιακών. Παράλληλα αναδεικνύεται για μια ακόμη φορά το υψηλό επίπεδο του έμψυχου δυναμικών των πανεπιστημίων μας και των ερευνητικών μας κέντρων».