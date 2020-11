Κοινωνία

Lockdown: Βαριές “καμπάνες” σε καταστήματα, λαϊκές αγορές και … οίκο ανοχής

Τα πρόστιμα ξεπέρασαν, συνολικά, το 1,5 εκατ. ευρώ, μέσα σε τρεις 3 ημέρες.

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Ε.Α.Δ., Σ.ΕΠ.Ε, Δημοτική Αστυνομία, Περιφέρειες) διενήργησαν το διάστημα 20-22.11.2020 συνολικά 188.642 ελέγχους και κατέγραψαν 5.121 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 1.546.677€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας 15 ημερών σε οκτώ (8) επιχειρήσεις .

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (174.425)

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

Μη χρήση μάσκας

Μη νόμιμη μετακίνηση

Μη τήρηση αναστολής ή ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Πρόστιμο ύψους 5.000€ σε έναν (1) οίκο ανοχής καθώς λειτουργούσε ενώ υπάρχει αναστολή λειτουργίας του κλάδου και 3.000€ στην υπεύθυνη διαχείρισης

Πρόστιμα συνολικού ύψους 7.500€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή δραστηριότητας σε πέντε (5) παραγωγούς-επαγγελματίες πωλητές οργανωμένων λαϊκών αγορών, στη Περιφέρεια Αττικής, καθώς δεν τηρούσαν τις προβλεπόμενες αποστάσεις οι πάγκοι τους

Πρόστιμο ύψους 15.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας, σε ένα (1) γυμναστήριο, στη Περιφέρεια Αττικής, επειδή λειτουργούσε παρά την αναστολή λειτουργίας του κλάδου του.

Πρόστιμα συνολικού ύψους 8.000€ σε δυο (2) καταστήματα γιατί λειτουργούσαν ενώ βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας

Πρόστιμα συνολικού ύψους 6.800€ και 15 ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος διότι λειτουργούσε ενώ ο κλάδος του είναι σε αναστολή λειτουργίας

Αναστολή λειτουργίας σε τρία (3) καταστήματα για δεκαπέντε (15) ημέρες για μη τήρηση της προβλεπόμενης αναλογίας ατόμων ανά τ.μ. συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας

Πρόστιμο ύψους 5.000€ και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημέρες σε ένα (1) κατάστημα που δεν τηρούσε το ωράριο λειτουργίας

Πρόστιμο ύψους 6.000€ σε έναν διοργανωτή πολιτιστικής εκδήλωσης και στα συμμετέχοντα άτομα για την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων ενώ υπάρχει απαγόρευση.

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά εννέα χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα (9.690) κλήσεις που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Συνεχίζονται οι οριζόντιοι έλεγχοι αξιολογώντας τις πληροφορίες από τις καταγγελίες και τα επιδημιολογικά δεδομένα (χώροι εργασίας, λαϊκές αγορές, ΚΥΕ) καθώς και οι έκτακτοι έλεγχοι σε σημεία υψηλής διακινδύνευσης, δεδομένου ότι διανύουμε μία κρίσιμη και καθοριστική εβδομάδα βάσει των επιδημιολογικών δεδομένων.