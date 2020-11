Κοινωνία

Η Κεραμέως για το άνοιγμα των σχολείων και τα “έξυπνα τεστ” σε μαθητές

Τι είπε η υπουργός Παιδείας για την επαναλειτουργία των σχολείων όλων των βαθμίδων λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Άγνωστο παραμανένει το πότε θα επαναλειτουργήσουν τα σχολεία όλων των βαθμίδων, καθώς το υπουργείο Παιδείας αναμένει τις οδηγίες των ειδικών.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, δήλωσε ότι «δεν υπάρχει πρόγραμμα για την επαναλειτουργία των σχολείων. Αναμένονται οι εισηγήσεις των ειδικών προς τον πρωθυπουργό για το θέμα».

Οσον αφορά στα «έξυπνα τεστ», τα οποία πρόκειται να γίνουν σε μαθητές, απάντησε ότι σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις από τους αρμόδιους φορείς της πολιτείας. Σχετικά με τις αιτήσεις συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις, η υπουργός Παιδείας ανέφερε ότι φέτος θα γίνουν νωρίτερα (έως το τέλος του μήνα), καθώς λόγω της πανδημίας του κορονοϊού όλες οι διαδικασίες για τις εξετάσεις πρέπει να γίνουν νωρίτερα αλλά και γιατί οι υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν τα ειδικά μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξετασθούν, προκειμένου το υπουργείο να ετοιμαστεί για την διδασκαλία τους.

Η συνέντευξη Τύπου αφορούσε στο νέο νομοσχέδιο, το οποίο θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή και αφορά στην αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, καθώς και στη σύνδεσή της με την αγορά εργασίας.