Απαγωγή Λεμπιδάκη - Εισαγγελέας: έμπειρος ο “ενορχηστρωτής”

Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους οι κατηγορούμενοι, ενώπιον του πενταμελούς Εφετείου.

"Θητεία στον τομέα" καταλόγισε στον έχοντα το γενικό πρόσταγμα στην απαγωγή του Μιχάλη Λεμπιδάκη, η Εισαγγελέας έδρας, κατά την αγόρευσή της στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης, όπου εκδικάζεται η πολύκροτη υπόθεση της απαγωγής του επιχειρηματία.

Στην αγόρευσή της, η Εισαγγελέας Έδρας υπογράμμισε μεταξύ άλλων: "Το άτομο που είχε το γενικό πρόσταγμα στην απαγωγή Λεμπιδάκη, που έλεγξε αν ειναι τσιπαρισμενος, που έδωσε οδηγίες για το πως θα ντυθούν και πως θα μιλούν οι φυλακες, έχει κατά τη γνώμη μου προηγούμενη εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα". "Έχει θητεύσει σε αυτόν" είπε χαρακτηριστικά η εισαγγελέας.

Ο 47χρονος από το Ρέθυμνο, που φέρεται, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, να είχε ηγετικό ρόλο στην απαγωγή, αρνήθηκε κάθε εμπλοκή. Στην απολογία του υποστήριξε και πάλι ότι ενεπλάκη άδικα και ότι δεν υπάρχουν στοιχεία σε βάρος του. "Πρώτα πήγαν στον γαμπρό μου, μετά στον αδερφό μου για να φτάσουν σε εμένα και να τους βγει η ιστορία" ανέφερε χαρακτηριστικά

Μεταξύ των κατηγορουμένων που απολογήθηκαν ήταν και ο 44χρονος ιδιοκτήτης της μάντρας από όπου και απελευθερώθηκε ο Κρητικός επιχειρηματίας. Και αυτός κινήθηκε στην ίδια γραμμή με τα όσα είχε πει στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, κάτι που έκαναν και πρώτοι έξι -από τους συνολικά δώδεκα- κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν το περασμένο Σάββατο.

Ο 44χρονος επέμεινε και τώρα ότι ενεπλάκη στην υπόθεση γιατί εκβιαζόταν και δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Όταν ρωτήθηκε από την έδρα ποια ήταν αυτά τα στοιχεία που τον έκαναν να ενδώσει στον εκβιασμό, αρκέστηκε να απαντήσει "Δεν θέλω να μιλήσω, τα έχω αφήσει πίσω αυτά. Υπάρχει πολύς πόνος"!

