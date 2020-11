Πολιτική

Επέτειος Πολυτεχνείου: Εισαγγελική παρέμβαση για την παρουσία Τσίπρα, Κουτσούμπα και Βαρουφάκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι θα διερευνήσει η Κρατική Ασφάλεια για τους τρεις πολιτικούς αρχηγούς. Πως αντιδρούν τα κόμματα.

Με εντολή της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σωτηρίας Παπαγεωργακοπούλου διενεργείται προκαταρκτική έρευνα για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, και τους αρχηγούς των ΚΚΕ και ΜέΡΑ25, Δημήτρη Κουτσούμπα και Γιάνη Βαρουφάκη. Η Κρατική Ασφάλεια θα διερευνήσει εαν έχουν προβεί σε παραβίαση των μέτρων για τον κορονοϊό και διέγερση σε ανυπακοή.

Η έρευνα ξεκίνησε κατόπιν αναφοράς του Φαήλου Κρανιδιώτη, προέδρου του κόμματος της Νέας Δεξιάς. Λόγω της εμπλοκής πολιτικών προσώπων η δικογραφία αναμένεται να οδηγηθεί στη Βουλή.

Ο κ. Κρανιδιώτης ανήμερα της επετείου σε αναρτήσεις του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης κατέκρινε την κυβέρνηση αναφέροντας πως ήταν «κάκιστο παράδειγμα ηγεσίας η ανοχή στα καραγκιοζιλίκια του ΚΚΕ», «υπάρχουν δύο έννομες τάξεις: Για την Αριστερά και για τους άλλους», ενώ αναφερόμενος στην Εισαγγελία έγραφε: «Εκεί στην Εισαγγελία, συγγνώμη για την ενόχληση, όλα καλά πώς πάει;».

Πρόκειται για την τρίτη δικογραφία που σχηματίζεται για συγκεντρώσεις και επεισόδια στις εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

Οι αντιδράσεις των κομμάτων

Σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται «Μόνο ως κακόγουστη φάρσα θα μπορούσαμε να εκλάβουμε την προκαταρκτική έρευνα που αφορά και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Η σοβαρότητα της κατάστασης όμως δεν επιτρέπει γέλια. Η κυβέρνηση με την αυταρχική της στάση έχει ανοίξει τον δρόμο σε περιφερόμενους ακροδεξιούς να μηνύουν τους πολιτικούς αρχηγούς τριών κοινοβουλευτικών κομμάτων. Η σοβαρότητα της κατάστασης απαιτεί προσοχή από όλους μας, και από τους λειτουργούς της δικαιοσύνης για να μην διολισθήσουμε σε πρακτικές που ακυρώνουν το δημοκρατικό και φιλελεύθερο χαρακτήρα του πολιτεύματος».

Το ΚΚΕ αναφέρει σε ανακοίνωση του, «Η παρέμβαση Εισαγγελέα για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σχετικά με την παρουσία πολιτικών αρχηγών στους συμβολικούς εορτασμούς για το Πολυτεχνείο -μετά την αστυνομική βία και καταστολή που ζήσαμε- είναι η επόμενη πράξη στο κρεσέντο του κυβερνητικού αυταρχισμού και των απαράδεκτων απαγορεύσεων. Μάλιστα, η παρέμβαση αυτή ήρθε, σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από καταγγελία γνωστών ακροδεξιών στοιχείων, ενώ η έρευνα θα γίνει απ’ την Κρατική Ασφάλεια. Η κυβέρνηση είναι για μια ακόμα φορά βαρύτατα εκτεθειμένη. Θα πρέπει να γνωρίζει όμως ότι καμιά εισαγγελική παρέμβαση και καμιά απαγόρευση δεν πρόκειται να “βάλει στο γύψο” τη λαϊκή διεκδίκηση και τους αγώνες για τις σύγχρονες ανάγκες μας».

«Είναι σαφές ότι η Δεξιά δεν επανήλθε με σχέδιο να σβήσει για πάντα την περίοδο μετά το ‘15, αλλά την περίοδο μετά το ‘74», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΜέΡΑ25 και προσθέτει: «Η Εισαγγελία καλεί πολιτικούς αρχηγούς "δι' υπόθεσίν τους". Η χωροφ... η αστυνομία παρεμποδίζει την ελεύθερη κίνηση βουλευτών. Άρματα μάχης παρελαύνουν στην πρόσοψη του Κοινοβουλίου. Η χωροφ... η αστυνομία θα ψάχνει πόρτα-πόρτα εάν οι πολίτες συμμορφώνονται "προς τας υποδείξεις"».