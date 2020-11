Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Παπαευαγγέλου: να εφαρμόσουμε προσωπικά lockdown

Συγκρατημένη αισιοδοξία για τα αποτελέσματα από την εφαρμογή των μέτρων εξέφρασε η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας.

Τα 1.388 έφτασαν τα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο όπως ανακοίνωσε η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας, Βάνα Παπαευαγγέλου, κατά την ενημέρωση για την εξέλιξη της πανδημίας του κορονοϊού το απόγευμα της Δευτέρας.

"Δεν μειώνονται τα κρούσματα με τον ρυθμό που θα περιμέναμε", τόνισε χαρακτηριστικά και επισήμανε ότι δεν εφαρμόζονται από όλους τα περιοριστικά μέτρα.

Τόνισε επίσης ότι "πρώτιστο μέλημά μας παραμένει σταθερά η φροντίδα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το οποίο έχει υπερφορτωθεί", καθώς η πληρότητα κλινών ΜΕΘ πανελλαδικά είναι στο 86% ενώ στη Θεσσαλονίκη η πληρότητα αγγίζει το 99%.

Όσον αφορά τις εισαγωγές στα νοσοκομεία υπάρχει και εκεί μία σταθεροποίηση με 400 εισαγωγές κάθε μέρα. "Το πιο πιστό μέτρο για να προφυλαχτούμε από τον κορονοϊό είναι αυταπόδεικτα η χρήση της μάσκας», τόνισε η κ Παπαευαγγέλου.

«Τα μέτρα αποδίδουν. Είναι σαφής η σταθεροποίηση. Τα κρούσματα της 2ης και 3ης εβδομάδας δείχνουν τάση μείωσης», συμπλήρωσε η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ.

Aνέφερε πως η διασπορά στην κοινότητα εξακολουθεί να είναι μεγάλη συνέχισε και κάλεσε τους πολίτες να είναι πιο προσεκτικοί: "Η συνάθροιση σε σπίτια θέτει σε κίνδυνο τις προσπάθειές μας. Ο καθένας θα πρέπει να εφαρμόσει το προσωπικό του lockdown, να επιλέξει τη φούσκα του".

"Κι εγώ πηγαίνω στην μητέρα μου μια φορά την εβδομάδα αλλά φροντίζω να φοράμε και οι δύο να φοράμε μάσκα είπε χαρακτηριστικά. Επανέλαβε επίσης ότι ο κοροναϊός σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συγκριθεί με τη γρίπη καθώς ποτέ η γρίπη δεν έδωσε ετησίως πάνω από 200 νεκρούς".

«Η διάμεση ηλικία αυτών που χάνονται παραμένει σταθερή και είναι στα 80 έτη» είπε η παιδίατρος, που ωστόσο έσπευσε να τονίσει πως μόνο τον Νοέμβριο χάθηκαν περισσότεροι από 1.000 νεκροί από τον κοροναϊό. Επίσης, μόνο μέσα στο Νοέμβριο 183 ασθενείς κάτω των 65 διασωληνώθηκαν και 117 άτομα κάτω των 65 ετών έχασαν τη ζωή τους.

"Δυστυχώς οι εισαγωγές στις ΜΕΘ και οι απώλειες ζωών θα συνεχιστούν και αυτή την εβδομάδα. Ωστόσο, τις τελευταίες μέρες παρατηρείται μια σαφής σταθεροποίηση, ίσως και μείωση κρουσμάτων", πρόσθεσε η κ. Παπαευαγγέλου.

Εξήγησε πως όσο και εαν είναι ελπιδοφόρα τα μηνύματα απο τα επερχόμενα εμβόλια και φάρμακα, εαν δεν εφαρμοστούν ταυτοχρόνως από όλους τα περιοριστικά μέτρα η πανδημία δεν θα νικηθεί...