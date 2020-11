Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: δεκάδες κρούσματα σε ίδρυμα χρόνιων παθήσεων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια νοσηλεύτρια του ιδρύματος έχασε την μάχη με τον Covid. Ανησυχία για τους εκατοντάδες περιθαλπόμενους και υπαλλήλους.

Εξήντα περιθαλπόμενους και αρκετούς εργαζόμενους θετικούς στον κορωνοϊό μετρά το μεγαλύτερο ίδρυμα προνοιακής φροντίδας στη Βόρεια Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας και των Βαλκανίων, το Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων «Ο Άγιος Παντελεήμων» του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας, με έδρα στη Θεσσαλονίκη.

Στον «Άγιο Παντελεήμονα» όλοι, διοίκηση, εργαζόμενοι, συνεργαζόμενοι και περιθαλπόμενοι, λειτουργούν στο «κόκκινο» από το ξέσπασμα της πανδημίας.

Ήταν αναμενόμενο κάποια στιγμή, παρά την αυστηρότητα των μέτρων και του πρωτοκόλλου, να εισχωρήσει ο ιός.

Έτσι εδώ και αρκετές μέρες, σε προληπτικό τεστ βγήκαν θετικοί δυο εργαζόμενοι και τα επαναλαμβανόμενα τεστ άρχισαν να βγαίνουν σταδιακά θετικά και για κάποιους περιθαλπόμενους.

Συνολικά περίπου 60 περιθαλπόμενοι και αρκετοί εργαζόμενοι διαγνώστηκαν θετικοί σε ένα ίδρυμα, το οποίο φιλοξενεί περίπου 300 περιθαλπόμενους και εργάζονται περισσότερα από 200 άτομα.

Νεκρή 46χρονη

Το δυσάρεστο είναι ότι ήδη μια 46χρονη βοηθητική νοσοκόμος, παντρεμένη χωρίς παιδιά, έχασε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Η Ν.Κ., σύμφωνα με την ενημέρωση, ήταν σε άδεια όταν ενημέρωσε τη διεύθυνση της νοσηλευτικής υπηρεσίας του ιδρύματος πως είναι εμπύρετη. Τέθηκε εκτός υπηρεσίας, ακολούθησε η νοσηλεία και ενώ η κατάστασή της ήταν σταθερή, υποτροπίασε και τελικά έχασε τη ζωή της.

Οι προληπτικοί έλεγχοι από τον ΕΟΔΥ στους εργαζόμενους του ιδρύματος, αλλά και όλων των παραρτημάτων είναι συνεχείς. Αύριο μάλιστα θα γίνει άλλος ένας προληπτικός έλεγχος από τον ΕΟΔΥ. Αυτό το βεβαιώνουν όλοι: διοίκηση και εργαζόμενοι.

Η πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας, Βίκη Νάκου, που έχει υπό την εποπτεία της το συγκεκριμένο ίδρυμα και τα άλλα αντίστοιχα κέντρα, διαβεβαίωσε ότι τηρούνται πλήρως όλα τα απαιτούμενα μέτρα και μάλιστα με πολύ πιο αυστηρό τρόπο, ενώ οι έλεγχοι είναι διαρκείς σε εβδομαδιαία βάση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ ο ιός εισχώρησε από εργαζόμενους που βρέθηκαν θετικοί στους προληπτικούς ελέγχους και είναι χαρακτηριστικό ότι ως τις 30 Οκτωβρίου οι έλεγχοι του ΕΟΔΥ έδειξαν ότι όλοι ήταν αρνητικοί. Τα κρούσματα εμφανίστηκαν στην αρχή του Νοεμβρίου σε δυο εργαζόμενους, οπότε ακολούθησε η διαδικασία της καραντίνας στα τμήματα που εργάζονται και της επιβολής όλων των οδηγιών και του πρωτοκόλλου του ΕΟΔΥ και της Πολιτικής Προστασίας.

Σταδιακά ελέγχθηκαν όλοι οι εργαζόμενοι και οι περιθαλπόμενοι, με αποτέλεσμα να εντοπιστούν δεκάδες κρούσματα, περίπου 60 στο σύνολό τους στους περιθαλπόμενους και αρκετά στους εργαζόμενους. Τα περισσότερα είναι ασυμπτωματικά και μόλις δέκα χρειάστηκαν νοσηλεία. Οι ασυμπτωματικοί ολοκληρώνουν αυτές τις μέρες την καραντίνα τους, χωρίς επιπτώσεις και έχει αρχίσει η αρνητικοποίησή τους, ενώ κι από τους δέκα νοσηλευόμενους, ο πρώτος πήρε σήμερα εξιτήριο.

«Την Παρασκευή ολοκληρώνεται ο κύκλος της καραντίνας της τρίτης ομάδας των θετικών κρουσμάτων. Οι άλλες δυο ομάδες ολοκλήρωσαν τον κύκλο της καραντίνας και πλέον έχουν αρνητικοποιηθεί. Επειδή το ίδρυμα παρακολουθείται στενά και εφαρμόζονται οι πλέον αυστηροί κανόνες, με απαρέγκλιτη εφαρμογή των μέτρων προστασίας, υγιεινής και ασφάλειας, εντοπίστηκαν άμεσα τα θετικά κρούσματα στους προληπτικούς ελέγχους που γίνονται σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, έγιναν οι απομονώσεις σε χώρους ειδικά διαμορφωμένους, που είχε προβλέψει η διοίκηση, με τα μέτρα που προβλέπει το πρωτόκολλο και η συνολική διαχείριση, που στην περίπτωση ενός κλειστού ιδρύματος, με τόσο σοβαρά περιστατικά περιθαλπομένων είναι εξαιρετικά δύσκολη. Τα πολύ αυστηρά μέτρα τηρούνται με ευλάβεια από την πρώτη στιγμή της πανδημίας, αλλά ο ιός είναι παντού. Λόγω της ευαισθησίας των περιστατικών που φιλοξενούνται εντός του ιδρύματος είμαστε εξαιρετικά προσεχτικοί. Σχεδόν κάθε εβδομάδα υποβάλλονται σε τεστ όλοι οι εργαζόμενοι. Ο ΕΟΔΥ είναι καθησυχαστικός. Οι εργαζόμενοι δίνουν πολύ σκληρό αγώνα στα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας. Σκεφτείτε ότι έχουν να αντιμετωπίσουν βαριά περιστατικά με τετραπληγικούς, βαριές νοητικές αναπηρίες, ΑΜΕΑ, ηλικιωμένους με ασθένειες και πολλαπλές παθήσεις σε όλη τη γκάμα των ηλικιών. Ένα μεγάλο κομμάτι του ιδρύματος είναι σήμερα σε καραντίνα. Τις επόμενες δυο εβδομάδες περιμένουμε σημαντική μείωση των κρουσμάτων και θεωρώ ότι αποτελεί προσωπικό στοίχημα ευθύνης για όλους μας να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας για να μη μεταδώσουμε τον ιό σε ανθρώπους, όπως οι περιθαλπόμενοι όχι μόνο στον Άγιο Παντελεήμονα, αλλά σε όλα τα ιδρύματα, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους για την ίδια τη ζωή τους», τόνισε η κ. Νάκου.

Πηγή: voria.gr