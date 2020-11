Κόσμος

Στόλτενμπεργκ: να δημιουργηθεί στρατιωτικός μηχανισμός αποσυμπίεσης για Ελλάδα - Τουρκία

«Πρέπει να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τυχόν διαφορές, ειλικρινά, ως Σύμμαχοι και ως φίλοι», τόνισε ο ΓΓ του ΝΑΤΟ.

«Για να γίνει το ΝΑΤΟ ισχυρότερο πολιτικά, πρέπει να συνεχίσουμε να αναγνωρίζουμε ότι ναι, έχουμε τις διαφορές μας. Τις είχαμε στο παρελθόν και τις έχουμε τώρα» σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ στην 66η ετήσια Σύνοδο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Βορειοατλαντικής συμμαχίας.

«Πρέπει να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τυχόν διαφορές ειλικρινά, ως Σύμμαχοι και ως φίλοι» ανέφερε ο Γενς Στόλτενμπεργκ, επισημαίνοντας ότι «αυτό κάνουμε, για παράδειγμα, στην Ανατολική Μεσόγειο».

Προσέθεσε ότι «το ΝΑΤΟ παρείχε την πλατφόρμα για την Ελλάδα και την Τουρκία να έρθουν κοντά. Με βάση το διεθνές δίκαιο και την συμμαχική αλληλεγγύη, να δημιουργηθεί ένας στρατιωτικός μηχανισμός αποσυμπίεσης και για να ακυρωθούν ορισμένες προγραμματισμένες στρατιωτικές ασκήσεις».

Συμπλήρωσε ότι «αυτός ο τύπος στρατιωτικής αποσυμπίεσης μπορεί να αποτρέψει επικίνδυνα περιστατικά και ατυχήματα στην Ανατολική Μεσόγειο και μπορεί να δημιουργήσει την ευκαιρία για πολιτικές συζητήσεις και διπλωματικές λύσεις για την αντιμετώπιση υποκείμενων διαφορών».

Επιπροσθέτως, ο κ. Στόλτενμπεργκ, ανέφερε ότι «η κύρια ευθύνη του ΝΑΤΟ είναι να διασφαλίσει ότι αυτή η κρίση υγείας του κορονοϊού δεν θα γίνει κρίση ασφάλειας» και προσέθεσε ότι «η στρατιωτική ετοιμότητα του ΝΑΤΟ έχει στήριξη. Οι αποστολές και οι επιχειρήσεις μας συνεχίζονται». Όπως ανέφερε ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, ο στόχος του ήταν να εξηγήσει στη σημερινή του ομιλία «πώς μπορεί το ΝΑΤΟ να συνεχίσει να εξελίσσεται, μπροστά σε έναν ολοένα και πιο αβέβαιο κόσμο».