Τεχνολογία - Επιστήμη

Πιθανή η αδειοδότηση εμβολίων στην Ευρώπη εντός του 2020

Διευκρινίσεις από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.

Την πιθανότητα αδειοδότησης των πρώτων εμβολίων μέχρι το τέλος του 2020 ή τις αρχές του 2021 άφησε ανοιχτή ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA).

«Ανάλογα με την πρόοδο της αξιολόγησης, ο EMA θα μπορούσε να είναι σε θέση να ολοκληρώσει την αξιολόγηση των πιο προχωρημένων υποψηφίων προς το τέλος αυτού του έτους ή στην αρχή του επόμενου» ανέφερε ο Οργανισμός σε email που έστειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ωστόσο, επισήμανε πως «σε αυτό το στάδιο είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς με ακρίβεια τους χρόνους αδειοδότησης των εμβολίων, διότι δεν έχουμε ακόμη όλα τα δεδομένα και τα αποτελέσματα των διαρκών αξιολογήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη».

Ο EMA εξετάζει τις αιτήσεις έγκρισης τριών υποψήφιων εμβολίων κατά του Covid-19 κι έχει αποστολή την αδειοδότηση και τον έλεγχο των φαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Το τελικό πράσινο φως δίδεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επιτρέπει στα εργαστήρια την εμπορική διάθεση του φαρμάκου τους εντός της Ε.Ε.

Η ανακοίνωση του Οργανισμού έρχεται μετά την δήλωση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με την οποία ο οργανισμός θα μπορούσε να εγκρίνει τα εμβόλια των Pfizer-BioNTech και Moderna κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου.

Ο EMA έχει εφαρμόσει μία ταχεία διαδικασία που του επιτρέπει να εξετάζει τα δεδομένα ασφάλεια και αποτελεσματικότητας των εμβολίων μόλις αυτά κατατεθούν, πριν ακόμη από την υποβολή αίτησης αδειοδότησης από τον κατασκευαστή. Τα εμβόλια των Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech και Moderna είναι τα τρία προγράμματα που σήμερα βρίσκονται σε διαδικασία διαρκούς αξιολόγησης.