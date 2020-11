Οικονομία

Θεοδωρικάκος - αδήλωτα τετραγωνικά: ρύθμιση για τα αναδρομικά τέλη

Τι είπε για τα ποσά που θα κληθούν να πληρώσουν εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες, αλλά και για τις 120 δόσεις για χρέη σε Εφορία και Ταμεία. Ποιοι θα απαλλάσσονται από πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Η ρύθμιση για τις 120 δόσεις για οφειλές προς τους Δήμους αφορά και φυσικά και νομικά πρόσωπα τόνισε στη Βουλή ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος. Παράλληλα, επισήμανε ότι θα υπάρξει πρόβλεψη για απαλλαγή από πρόστιμα και προσαυξήσεις σε όσους κάνουν εφάπαξ εξόφληση των οφειλών τους.

Ο κ. Θεοδωρικάκος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του βουλευτή του ΚΙΝΑΛ Βασίλη Κεγκέρογλου, υπογράμμισε ότι απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η πανδημία ήταν η διάσωση της ανθρώπινης ζωής. Ταυτόχρονα όμως, στήριξε με παρεμβάσεις της την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την τοπική οικονομία, τους μικρομεσαίους, τους επαγγελματίες, τις επιχειρήσεις και φυσικά τους πιο αδύναμους σε οικονομικό επίπεδο.

Όπως είπε ο κ. Θεοδωρικάκος:

Μέσα στο διάστημα της πανδημίας η Αυτοδιοίκηση έχει λάβει πάνω από 200 εκατ. ευρώ έκτακτη οικονομική στήριξη.

Διασφαλίσθηκε ότι οι επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν λόγω του lockdown δεν θα πληρώνουν δημοτικά τέλη την περίοδο της καραντίνας. Και για το λόγο αυτό δόθηκε η πρόσθετη οικονομική στήριξη στην Αυτοδιοίκηση για να καλύψει την απώλεια εσόδων που θα έχει από τα μη εισπραχθέντα δημοτικά τέλη

Με νομοθετική παρέμβαση που θα υπάρξει τις επόμενες ημέρες θα ρυθμισθούν οι οφειλές φυσικών προσώπων (ιδιώτες) και νομικών προσώπων (επιχειρήσεις) προς τους Δήμους σε 120 δόσεις. Αν η καταβολή των οφειλομένων γίνει εφάπαξ, θα υπάρξει διευκόλυνση για απαλλαγή από πρόσθετα βάρη (τόκους, προσαυξήσεις, πρόστιμα κ.λπ.).

Παράλληλα, σε συνεργασία με τον υφυπουργό κ. Λιβάνιο ετοιμάζεται ρύθμιση που θα αφορά και το θέμα των αδήλωτων τετραγωνικών. «Μια αθόρυβη μεταρρύθμιση που πραγματοποιήθηκε και έβγαλε από το αδιέξοδο 3 εκατ. οικογένειες. Επειδή θα πρέπει να πληρωθούν τα τέλη, καθώς γίνεται η καταγραφή από τους Δήμους με βάση τα νέα τετραγωνικά – και αυτό σημαίνει 150 εκατ. έσοδα για την Αυτοδιοίκηση σε όλη τη χώρα – θα ετοιμάσουμε μια ειδική ρύθμιση και για τους πολίτες που υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία», όπως σημείωσε ο ΥΠΕΣ.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ Μ. Συντυχάκη για τις καταστροφές στην Κρήτη, ο κ. Θεοδωρικάκος είπε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών από τις πρώτες καταστροφές του Αυγούστου, μέχρι τις τελευταίες του Νοεμβρίου, έχει δώσει 11 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών και την ανακούφιση των πληγέντων του νησιού.