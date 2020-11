Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – ΕΟΔΥ: 1194 rapid tests την Δευτέρα

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα των δωρεάν ελέγχων σε πολίτες ανά την Ελλάδα

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν σήμερα, Δευτέρα, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through).

Οι συνολικά 12 δράσεις οργανώθηκαν σε κεντρικά και εύκολα προσβάσιμα σημεία αστικών και επαρχιακών περιοχών 11 Περιφερειακών Ενοτήτων της Ελλάδας, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους από χίλιους πολίτες να εξετασθούν δωρεάν για τον ιό SARS-CoV-2.

Συνολικά, διενεργήθηκαν 1.194 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 81 κρούσματα (6,78%). Τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων αφορούν σε 46 άνδρες και 35 γυναίκες.

Παρατίθενται τα στοιχεία από τις σημερινές δράσεις σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα στις ακόλουθες περιοχές.

Αργολίδα - Λυγουριό

Πραγματοποιήθηκαν 77 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Αντίπαρος - Δημοτικό Parking

Πραγματοποιήθηκαν 48 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Αχαΐα - Κάτω Αχαΐα και Σταθμός Διοδίων Ρίου

Ο συνολικός αριθμός δειγμάτων στις δύο δράσεις ήταν 166 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Γρεβενά - Δεσκάτη

Οι Κινητές Ομάδες του ΕΟΔΥ πραγματοποίησαν 34 rapid test τα οποία ήταν όλα αρνητικά.

Δράμα - 80ο χλμ Δράμας-Νευροκοπίου

Πραγματοποιήθηκαν 114 rapid test και προέκυψαν 11 θετικά (9,64%). Αφορούν σε πέντε άνδρες και έξι γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 48 έτη.

Ηλεία - Οδός Πατρών 74

Πραγματοποιήθηκαν 97 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Καστοριά - Λεωφόρος Κύκνων 31

Πραγματοποιήθηκαν 54 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (12,9%). Αφορούν σε τρεις άνδρες και τέσσερις γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 38 έτη.

Κοζάνη - Νιάημερος

Πραγματοποιήθηκαν 85 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Ξάνθη - απέναντι από το Γήπεδο του ΑΟΞ, πλησίον της Γέφυρας του Κοσύνθου

Πραγματοποιήθηκαν 150 rapid test και προέκυψαν 44 θετικά (29,3%). Αφορούν σε είκοσι έξι άνδρες και τέσσερις δεκαοκτώ γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 45 έτη.

Ρόδος - Αρχάγγελος

Πραγματοποιήθηκαν 129 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,55%). Αφορούν σε δύο άνδρες με διάμεση ηλικία τα 61 έτη.

Τρίκαλα

Πραγματοποιήθηκαν 240 rapid test και προέκυψαν 17 θετικά (7,08%). Αφορούν σε δέκα άνδρες και επτά γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 46 έτη.