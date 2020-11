Κόσμος

Ισλαμικό Κράτος: Συνελήφθη ο “διοικητικός διευθυντής” της οργάνωσης

Που και πότε συνελήφθη ο άνδρας με το ψευδώνυμο "Αμπού Νάμπα". Ποια ήταν η δράση του από το 2003.

Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία του Ιράκ ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε τον "διοικητικό διευθυντή" της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), έναν Ιρακινό, του οποίου το ψευδώνυμο ήταν "Αμπού Νάμπα", όταν κατέβηκε από το αεροπλάνο στη Βαγδάτη.

Ο άνδρας συνελήφθη τον Οκτώβριο την ώρα που "έμπαινε σε ταξί, αφού είχε κατεβεί από ένα αεροπλάνο που μόλις είχε προσγειωθεί στη Βαγδάτη", αναφέρει στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Σαμπάχ αλ-Νοάμαν, εκπρόσωπος των επίλεκτων μονάδων της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας.

Όταν ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο, αρνήθηκε να αποκαλύψει την πραγματική ταυτότητα του Αμπού Νάμπα, την προέλευση της πτήσης του και πώς ο άντρας αυτός μπόρεσε να ταξιδέψει ενώ καταζητείτο στο Ιράκ.

Ο Αμπού Νάμπα ήταν "ένας μεγάλος στόχος", ένας άνθρωπος που "ξεκίνησε το τζιχαντιστικό ταξίδι του το 2003 με την Αλ Κάιντα, προτού ενταχθεί στις διάφορες ομάδες που διαδεχόταν η μια την άλλη μέχρι το ΙΚ", το οποίο κάποτε είχε σχεδόν το ένα τρίτο του Ιράκ πριν ηττηθεί στο τέλος του 2017 έπειτα από τρία χρόνια αιματηρών μαχών, διευκρινίζει ο Νοάμαν.

"Ήταν σε επαφή με μέλη του ΙΚ στο Ιράκ και εμείς παρακολουθούσαμε τις συνομιλίες τους για μεγάλο χρονικό διάστημα", συνέχισε, "ο Αμπού Νάμπα ασχολείτο με οικονομικές υποθέσεις, έστελνε μηνύματα και οργάνωνε συναντήσεις".

"Ήταν ο γενικός συντονιστής" μιας ετοιμοθάνατης σήμερα οργάνωσης αφού έχασε επίσης το αυτοανακηρυγμένο εδαφικό "χαλιφάτο" της στη Συρία το 2019.

Ο άντρας, που κρατείται μετά τη σύλληψή του τον Οκτώβριο, αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου μετά τις ανακρίσεις που συνεχίζονται, σύμφωνα με τον αντιτρομοκρατικό νόμο. Κινδυνεύει με την εσχάτη των ποινών για απλή "συμμετοχή" σε "τρομοκρατική" οργάνωση.

Εκατοντάδες θανατικές ποινές απαγγέλθηκαν τα τελευταία χρόνια σε βάρος Ιρακινών ή αλλοδαπών του ΙΚ στο Ιράκ, και αρκετές εφαρμόστηκαν ήδη με απαγχονισμό.

Παρά την ανακοίνωση της νίκης τον Δεκέμβριο του 2017, το ΙΚ πραγματοποιεί ακόμη επιθέσεις -- σε πολύ μικρότερη κλίμακα σε σχέση με πριν -- στο Ιράκ.

Ενέδρα τζιχαντιστών στοίχισε τη ζωή δέκα ανθρώπων βορείως της Βαγδάτης το Σάββατο, ενώ δέκα μέρες νωρίτερα, επίθεση με χειροβομβίδα προκάλεσε τον θάνατο 11 ανθρώπων κοντά στην πρωτεύουσα.