Κόσμος

Σε καραντίνα ο βασιλιάς Φελίπε

Όλες οι επίσημες υποχρεώσεις του 52χρονου Ισπανού βασιλιά αναβλήθηκαν. Τι ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα.

Ο βασιλιάς Φελίπε της Ισπανίας μπήκε σε καραντίνα, αφού ήρθε σε επαφή με ένα πρόσωπο το οποίο βρέθηκε θετικό στην Covid-19, ανακοίνωσαν σήμερα τα Ανάκτορα.

«Ένα πρόσωπο με το οποίο είχε επαφή χθες, βρέθηκε θετικό στην Covid-19 σήμερα», ανέφερε η ανακοίνωση αυτή. Τηρώντας τους υγειονομικούς κανόνες, ο βασιλιάς θα παραμείνει σε καραντίνα δέκα ημερών για προληπτικούς λόγους.

Όλες οι επίσημες υποχρεώσεις του 52χρονου Φελίπε κατά το διάστημα αυτό αναβλήθηκαν.

Η βασίλισσα Λετίθια και τα παιδιά τους, η πριγκίπισσα Λεονόρ και η ινφάντα Σοφία, θα συνεχίσουν κανονικά τις δραστηριότητές τους.

Η Λεονόρ, η διάδοχος του θρόνου, είχε μπει σε καραντίνα 14 ημερών στα μέσα Σεπτεμβρίου, αφού ένας συμμαθητής της στο σχολείο ασθένησε από την Covid-19. Η ίδια υποβλήθηκε σε εξέταση και βγήκε αρνητική.

Η Ισπανία είναι μια από τις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία, καθώς μετρά 1,5 εκατομμύριο κρούσματα και περισσότερους από 43.000 νεκρούς.