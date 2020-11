Υγεία - Περιβάλλον

Ψηφιακή Τεχνολογία και παιδιά: Συμβουλές για τους γονείς στη ψηφιακή εποχή

Γράφει ο Γιώργος Χατζηγεωργίου, Παιδίατρος - Αναπληρωτής Διευθυντής Παιδιατρικής Κλινικής, Παίδων ΜΗΤΕΡΑ.

Στη ψηφιακή εποχή που ζούμε οι γονείς έχουν την κύρια ευθύνη να εκπαιδεύουν τα παιδιά τους στους κανόνες χρήσης των ψηφιακών μέσων. Ειδικά το καλοκαίρι, οπότε αυξάνει ο διαθέσιμος ελεύθερος χρόνος των παιδιών, είναι απαραίτητο να ακολουθούνται ορισμένοι κανόνες, που αφορούν τη σωστή χρήση των ψηφιακών συσκευών.

Χρήσιμες Συμβουλές:

Να οργανώνετε ένα οικογενειακό σχέδιο χρήσης των ψηφιακών συσκευών. Οι ψηφιακές συσκευές, όταν χρησιμοποιούνται με το κατάλληλο πρόγραμμα και με τον σωστό τρόπο, βελτιώνουν τη ζωή μας. Αντίθετα, όταν χρησιμοποιούνται απερίσκεπτα και υπερβολικά, ενδέχεται να κλέψουν πολύτιμο χρόνο από άλλες σημαντικές δραστηριότητες, όπως είναι ο χρόνος επικοινωνίας όλης της οικογένειας, το παιχνίδι στην ύπαιθρο, η σωματική άσκηση και η δημιουργία διαπροσωπικών και κοινωνικών σχέσεων.

Τα ψηφιακά μέσα και οι ηλεκτρονικές συσκευές αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι του σημερινού μας κόσμου. Είναι γεγονός ότι τα οφέλη, από την σωστή και με μέτρο χρήση αυτών των συσκευών, είναι τεράστια. Ωστόσο αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι οι διαπροσωπικές σχέσεις με την οικογένεια, τους φίλους και τους δασκάλους παίζουν καθοριστικό και σημαντικό ρόλο στην προαγωγή της μάθησης και της ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης των ατόμων.

Συνεπώς, θα πρέπει να επιδιώκετε να δίνετε απόλυτη προτεραιότητα στη διαπροσωπική επαφή και να μη την αφήνετε να χάνεται από τον καταιγισμό των ψηφιακών μέσων και της τεχνολογίας της εποχής μας.

