Άγριο έγκλημα στις Σπέτσες

Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία του νησιού. Η κλήση στην αστυνομία για τροχαίο και η φρικτή αποκάλυψη της δολοφονίας.

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία των Σπετσών μετά την είδηση ότι ο 22χρονος Β.Μ. γιος καθηγητή του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου φέρεται να σκότωσε με μια μαχαιριά έναν 26χρονο Σπετσιώτη, έπειτα από καυγά που είχαν για αδιευκρίνιστη μέχρι στιγμής αιτία.

Το περιστατικό, όπως αναφέρει ο αντιδήμαρχος Σπετσών, Σπύρος Φαρδέλος, ο οποίος τυγχάνει να είναι και συγγενής του θύματος, συνέβη το βράδυ του Σαββάτου εκτός οικισμού, στη πίσω πλευρά του νησιού, σε απόσταση από την πολυτελή οικεία της οικογένειας του καθηγητή. Σύμφωνα με τον κ. Φαρδέλο, «δεν τίθεται αμφιβολία πλέον ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, καθότι αυτό έδειξε και το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Ο δράστης τραυμάτισε το θύμα με μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα. Προσπάθησε να διαφύγει, όμως η σορός του βρέθηκε σε κοντινή απόσταση».

Μια παρέα νεαρών που εντόπισαν τον 26χρονο να αιμόφυρτο στο έδαφος, δίπλα στη μηχανή του, υπέθεσαν πως πρόκειται για τροχαίο και έτσι κάλεσαν την αστυνομία. Άλλοι πάλι ισχυρίζονται ότι επίτηδες δόθηκε η εσφαλμένη εντύπωση πως πρόκειται για τροχαίο προκειμένου να μην αποκαλυφθεί η εγκληματική ενέργεια.



Επιβεβαιωμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης αρχικά κυνήγησε με πιστόλι το θύμα και στη συνέχεια τον μαχαίρωσε με στιλέτο στην κοιλιά. Ο άτυχος 26χρονος εξέπνευσε στις 11 το βράδυ στο ιατρείο του νησιού όπου είχε μεταφερθεί.

Αυτόπτες μάρτυρες του καυγά που είχαν οι δυο νεαροί, ανέφεραν αργότερα στις Αρχές τι ακριβώς είχε συμβεί, αποκαλύπτοντας πως δράστης της δολοφονικής ενέργειας ήταν ο γιος του καθηγητή. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, το θύμα πέθανε από ακατάσχετη αιμορραγία. Ο δράστης συνελήφθη και αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Η κηδεία του 26χρονου θα γίνει αύριο στις 11.00 στο κοιμητήριο των Αγίων Πάντων.

Ο ποινικολόγος Σπύρος Δημητρίου που ανέλαβε για λογαριασμό της οικογένειας του θύματος παράσταση πολιτικής αγωγής, ανέφερε: «Μου ανατέθηκε από τη μητέρα του άτυχου και νεότατου αγοριού που έπεσε θύμα αυτής της φρικτής εγκληματικής ενέργειας η παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας της ανθρωποκτονίας που φέρεται να τέλεσε ο δράστης. Η μητέρα του θύματος απ’ όσο γνωρίζω έχει την απόλυτη στήριξη και σύμπραξη όλης της τοπικής κοινωνίας των Σπετσών αλλά και της Δημοτικής Αρχής και επαφίενται στα χέρια της ελληνικής Δικαιοσύνης με εμπιστοσύνη και βεβαιότητα για την τιμωρία του δράστη».

Και πρόσθεσε: «Θέλω να σημειώσω ότι εντύπωση μου προκάλεσε η αρχική αναγγελία του θανάτου του 26χρονου ως θύμα τροχαίου για να αποδεχθεί τελικά πολύ σύντομα ότι πρόκειται για στυγνή και βάρβαρη εγκληματική ενέργεια».

