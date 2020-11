Πολιτική

Κορονοϊός: θετικός στον ιό Υπουργός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιο μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου, ανακοίνωσε ότι βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό. Πως εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας του,

Από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώθηκε ότι ο Υπουργός, Γιάννης Πλακιωτάκης, βρέθηκε θετικός στον ιό COVID19 σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας.

Η κατάσταση της υγείας του κ. Πλακιωτάκη είναι καλή και παραμένει στο σπίτι του ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του ΕΟΔΔΥ.