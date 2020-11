Κοινωνία

“Κόλαση” φωτιάς σε διπλοκατοικία (εικόνες)

Μέσα στο σπίτι βρισκόταν ένα ζευγάρι. Η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανά σπίτια.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε περίπου μια ώρα μετά τα μεσάνυχτα, σε διπλοκατοικία στο Αιγάλεω.

Μέσα στο σπίτι βρισκόταν ένα ζευγάρι που κινδύνεψε καθώς η φωτιά που ξεκίνησε από το ισόγειο, πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις.

Γρήγορα επεκτάθηκε και σε γειτονικά σπίτια, ενώ στις φλόγες παραδόθηκε και ένα αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο μπροστά από την οικία.

Η 71χρονη γυναίκα κατάφερε να βγει από το φλεγόμενο σπίτι μόνη της, αλλά για τον απεγκλωβισμό του 91χρονου άντρα χρειάστηκε η επέμβαση των πυροσβεστών.