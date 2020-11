Κόσμος

ΗΠΑ: ο Τραμπ άναψε… το πράσινο φως για την μεταβίβαση της εξουσίας

Παράλληλα όμως ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι θα συνεχιστούν οι προσφυγές στη Δικαιοσύνη, για την αμφισβήτηση των εκλογικών αποτελεσμάτων.

Ο Ρεπουμπλικάνος απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έκανε γνωστό χθες Δευτέρα ότι έδωσε το πράσινο φως προκειμένου η Έμιλι Μέρφι, η επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών (General Services Administration, GSA), να αρχίσει τη διαδικασία μεταβίβασης της εξουσίας στην ομάδα του εκλεγμένου Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν, ωστόσο ταυτόχρονα κατέστησε σαφές πως οι προσφυγές των δικηγόρων του στη δικαιοσύνη, με τις οποίες αμφισβητείται το αποτέλεσμα των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, θα συνεχιστούν.

«Θέλω να ευχαριστήσω την Έμιλι Μέρφι στην GSA για την απόλυτη αφοσίωση και πίστη της στη χώρα μας. Παρενοχλήθηκε, απειλήθηκε, εξυβρίστηκε — και δεν θέλω να βλέπω να συμβαίνει αυτό στην ίδια, στην οικογένειά της, ή σε λειτουργούς της GSA», ανέφερε ο Τραμπ μέσω Twitter. «Η υπόθεσή μας συνεχίζεται δυνατά, θα συνεχίσουμε τον καλό αγώνα, και πιστεύω ότι θα επικρατήσουμε! Μολαταύτα, προς το συμφέρον της χώρας μας, συστήνω στην Έμιλι και στην ομάδα της να κάνει αυτό που χρειάζεται να γίνει ως προς τα αρχικά πρωτόκολλα, κι έδωσα οδηγία στην ομάδα μου να πράξει το ίδιο», πρόσθεσε.

Η GSA, άγνωστος σε αρκετούς δημόσιος φορέας που από το 1949 φροντίζει για την ομαλή μεταβίβαση της εξουσίας από τη μια κυβέρνηση στην άλλη μετά τις εκλογές στις ΗΠΑ, ενημέρωσε επίσημα την ομάδα του Μπάιντεν πως μπορεί να ξεκινήσει επίσημα η διαδικασία.

«Παίρνω τον ρόλο αυτόν πολύ σοβαρά και, μετά τις πρόσφατες εξελίξεις ως προς τις νομικές αμφισβητήσεις και την κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών, σας αποστέλλω την παρούσα σήμερα για να σας ενημερώσω ότι οι πόροι και οι υπηρεσίες μας είναι διαθέσιμες σε εσάς», ανέφερε η Έμιλι Μέρφι, η επικεφαλής της GSA, στην επιστολή της στον Μπάιντεν.

Πάντως, κάνοντας ένα ασυνήθιστο σχόλιο, η Μέρφι ανέφερε πως η απόφαση να επιτρέψει την έναρξη της διαδικασίας μεταβίβασης της εξουσίας ήταν «αποκλειστικά δική της», σε χωριστή επιστολή της προς την υπηρεσία της, ουσιαστικά αντικρούοντας την ανάρτηση του Τραμπ στο Twitter.

«Θέλω να το μάθετε απευθείας από εμένα: Δεν δέχθηκα ποτέ πίεση για την ουσία ή τη χρονική στιγμή της λήψης της απόφασής μου. Η απόφαση ήταν αποκλειστικά δική μου», σημείωσε η Έμιλι Μέρφι.

«Δεν δέχθηκα άμεση ή έμμεση πίεση από οποιονδήποτε αξιωματούχο στην εκτελεστική εξουσία — συμπεριλαμβανομένων αυτών που εργάζονται στον Λευκό Οίκο ή στην GSA — για να καθυστερήσω ή να επισπεύσω την απόφαση αυτή», επέμεινε η ίδια.

Η GSA είχε ανακοινώσει νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η Μέρφι, η οποία διορίστηκε στο αξίωμά της από τον Τραμπ το 2017, θα «διαπίστωνε» (θα ενέκρινε τυπικά) τη μεταβίβαση της εξουσίας όταν το αποτέλεσμα θα ήταν πλέον αδιαμφισβήτητο.

«Αντίθετα με τα δημοσιεύματα των ΜΜΕ και τους υπαινιγμούς, η απόφασή μου δεν επηρεάστηκε ούτε από φόβο ούτε από ευνοιοκρατία», διαβεβαίωσε η Μέρφι.

Ο νόμος για τη μεταβίβαση της εξουσίας από κάθε πρόεδρο στον διάδοχό του (Presidential Transition Act, 1963) δεν προβλέπει συγκεκριμένη προθεσμία για την έναρξη της διαδικασίας από την GSA, πάντως ιστορικά η Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών ενεργεί αφού γίνει σαφές το αποτέλεσμα. Τα μεγάλα ΜΜΕ των ΗΠΑ ανακήρυξαν τη νίκη του Μπάιντεν την 7η Νοεμβρίου.

Η ομάδα του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος αναμένεται να ορκιστεί και να αναλάβει την εξουσία την 20ή Ιανουαρίου, ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει τη διαδικασία οργανώνοντας συναντήσεις με αξιωματούχους οι οποίοι χειρίζονται την αντιμετώπιση της πανδημίας του νέου κορονοϊού και ζητήματα εθνικής ασφαλείας. Χαιρέτισε την κίνηση της GSA, βήμα που έκρινε σκόπιμο να επισημάνει ότι επιτρέπει «την ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας».