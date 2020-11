Αθλητικά

Ολυμπιακός: “βουνό” τα προβλήματα ενόψει Μάντσεστερ Σίτι

Πολλές οι απουσίες λόγω τραυματισμών, αλλά και κορονοϊού, πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση με τους «Πολίτες».

Ο αγώνας με τον Παναθηναϊκό πέρασε και ήταν νικηφόρος για τον Ολυμπιακό, αλλά τα πολλά αγωνιστικά προβλήματα παραμένουν στους «ερυθρόλευκους» ενόψει του αγώνα της Τετάρτης με τη Μάντσεστερ Σίτι, για την 4η αγωνιστική του Champions League.

Ελ Αραμπί και Χασάν παραμένουν σε καραντίνα στην Αφρική, ο Βαλμπουενά είναι νοκ άουτ με θλάση, ενώ ο Χολέμπας έκανε και χθες ατομικό πρόγραμμα, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη τη συμμετοχή του στην αναμέτρηση με τους «πολίτες».

Και σαν να μην έφτανε αυτό, πρόβλημα υπάρχει και με τον πιο έμπειρο παίκτη της ομάδας, τον Ραφίνια. Ο Βραζιλιάνος γύρισε το πόδι του στο ντέρμπι, πονούσε και σήμερα, δεν προπονήθηκε και η κατάστασή του θα αποσαφηνιστεί αύριο.

Δεδομένης της απουσίας του Βινάγκρε, αν ο Ραφίνια δεν μπορέσει να αγωνιστεί τότε ο Ολυμπιακός θα έχει «ξεμείνει» από πλάγιους μπακ στα αριστερά, θέση στην οποία ο Βραζιλιάνος αγωνίστηκε κατά συνθήκη απέναντι στους «πράσινους», καθώς Χολέμπας και Βινάγκρε ήταν από τότε νοκ άουτ.