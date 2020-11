Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: συναγερμός μετά τα δεκάδες κρούσματα σε προνοιακή δομή (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1, ο Πρόεδρος των εργαζομένων στο ίδρυμα. Θρήνος για την 46χρονη νοσηλεύτρια που έχασε τη ζωή της από τον κορονοϊό.