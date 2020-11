Κόσμος

Κοκαΐνη στις τουαλέτες αεροσκάφους (εικόνες)

Σχεδόν τρία κιλά εντοπίστηκαν στους κάδους απορριμμάτων του αεροπλάνου, που προερχόταν από την Κολομβία.

Σχεδόν τρία κιλά κοκαΐνη βρέθηκαν στις τουαλέτες αεροσκάφους το οποίο εκτελούσε εμπορική πτήση από την Κολομβία στο Μεξικό, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η μεξικανική Εθνική Φρουρά.

Η ποσότητα των ναρκωτικών, μοιρασμένη σε πέντε μικρά πακέτα, είχε εγκαταλειφθεί στους κάδους απορριμμάτων των αποχωρητηρίων του αεροσκάφους, σύμφωνα με τη μεξικανική Εθνική Φρουρά, η οποία δεν διευκρίνισε ούτε το μοντέλο του, ούτε σε ποια εταιρεία ανήκει.

Η κοκαΐνη, συνολικού βάρους 2,86 κιλών, τυλιγμένη σε πλαστικό, βρέθηκε μετά την προσγείωση από μέλη του πληρώματος του αεροσκάφους, που ειδοποίησαν τις μεξικανικές ομοσπονδιακές αρχές.

Τα πέντε πακέτα παραδόθηκαν στην Εισαγγελία, η οποία πρόκειται να διενεργήσει έρευνα.

Το Μεξικό είναι μια από τις βασικές οδούς της διακίνησης ναρκωτικών από τη Λατινική Αμερική προς την αγορά των ΗΠΑ. Μέρος των διακινούμενων ποσοτήτων καταναλώνεται στην ίδια τη χώρα. Οι επιβάτες πτήσεων από ορισμένες χώρες της Νότιας Αμερικής υποβάλλονται γενικά σε ιδιαίτερα αυστηρούς ελέγχους κατά την άφιξή τους στο Μεξικό.