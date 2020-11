Πολιτική

Πέτσας στον ΑΝΤ1: Δύσκολο να επιτραπεί η μετακίνηση από νομό σε νομό (βίντεο)

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος περιέγραψε το σχέδιο σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων. Τι είπε για τις επιτάξεις, την εστίαση και τη στήριξη της οικονομίας.

Δεν είναι ρεαλιστικό το ενδεχόμενο άρσης του lockdown την 1η Δεκεμβρίου, καθώς το επιδημιολογικό φορτίο εξακολουθεί να παραμένει υψηλό, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”.

Ο κ. Πέτσας εξήγησε πως η άρση των περιοριστικών μέτρων θα γίνει σταδιακά, πρώτα με το άνοιγμα των σχολείων και μετά με το λιανεμπόριο. Ειδικότερα για τα σχολεία, διευκρίνισε πως θα εξεταστούν οι εισηγήσεις των ειδικών για να ανοίξουν σταδιακά οι βαθμίδες της εκπαίδευσης, σημειώνοντας π.χ. τις περισσότερες συναθροίσεις μαθητών Λυκείου.

«Για να ανοίξουμε με ασφάλεια, πρέπει να τηρούμε τα μέτρα, να περιορίσουμε τις μετακινήσεις», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ερωτηθείς σχετικά με το ενδεχόμενο αλλαγής στους έξι τρόπους μετακίνησης και τυχόν περιορισμό στον επιτρεπόμενο αριθμό SMS, ο κ. Πέτσας είπε πως η εισήγηση Βατόπουλου για αυστηρότερα μέτρα έγινε στη βάση ότι τα μέτρα δεν είχαν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Ωστόσο, σημείωσε, πως τις τελευταίες ημέρες υπάρχουν ενδείξεις για περιορισμό της διασποράς του ιού, συγκρίνοντας τον μειωμένο αριθμό κρουσμάτων με αυτόν που είχαμε σε ημέρες με ανάλογο αριθμό τεστ.

Η επιστροφή στην κανονικότητα θα γίνει με προσοχή και θα εξακολουθήσουν να ισχύουν περιορισμοί, είπε. Άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο κατάργησης των SMS για τις μετακινήσεις και της απαγόρευσης της κυκλοφορίας για κάποιες ώρες.

Κληθείς να σχολιάσει δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, σχετικά με τη σύγκριση του αριθμού των θυμάτων της νόσου COVID-19 στην Ελλάδα με αυτόν άλλων χωρών που έχουν ίδιο πληθυσμό (π.χ. Βέλγιο), ο κ. Πέτσας ξεκαθάρισε πως μπορεί η χώρα μας να είναι σε καλύτερη θέση, αλλά αυτό δεν είναι λόγος πανηγυρισμού.

Σε ό,τι αφορά στις επιτάξεις, ανέφερε πως η συζήτηση αυτή έχει γίνει από τον περασμένο Μάρτιο και τον Απρίλιο. «Κάποια στιγμή που χρειάζεται άμεση ανταπόκριση και δεν την έχεις, τότε υπάρχει πάντα στο τραπέζι η λύση της επίταξης ιδιωτικών κλινικών και γιατρών», υπογράμμισε. Η διαχείριση των πόρων είναι ευθύνη του Υπουργείου Υγείας, συμπλήρωσε.

Έχουμε ενισχύσει το σύστημα Υγείας από την αρχή αυτής της πανδημίας, συνέχισε ο κ. Πέτσας, τονίζοντας παράλληλα πως «όσο και να ενισχύεις το σύστημα σε συνθήκες πανδημίας, δεν είναι αρκετό αν δεν ελέγξουμε τη διασπορά. Για αυτό πρέπει να τηρούμε τα μέτρα».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε επίσης ότι είναι δύσκολο να επιτραπεί η μετακίνηση από νομό σε νομό, καθώς το επιδημιολογικό φορτίο δεν είναι εναρμονισμένο από περιφέρεια σε περιφέρεια.

Για το άνοιγμα της εστίασης, ανέφερε πως όταν γίνει, θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν περιορισμοί. Σίγουρα δεν θα υπάρχει η δυνατότητα νυχτερινής διασκέδασης. Δεν θα υπάρχουν όρθιοι, θα τηρούνται αποστάσεις και ο αριθμός των θαμώνων θα είναι περιορισμένος.

Ο κ. Πέτσας τόνισε πως θα εξακολουθήσει να υπάρχει στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, με στόχο να μην αυξηθεί η ανεργία, προκειμένου να υπάρξει γρήγορη επανεκκίνηση της οικονομίας.

Τέλος, ερωτηθείς για το εάν υπάρχει η σκέψη να δοθεί δώρο Χριστουγέννων ή κάποιας μορφής οικονομική ενίσχυση σε γιατρούς και νοσηλευτές, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε με τον στίχο ενός τραγουδιού: «Αν μας αντέξει η σκηνή, θα φανεί στο χειροκρότημα…».