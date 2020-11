Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Σαρηγιάννης στον ΑΝΤ1: Σημαντικά αυξημένα τα κρούσματα τα Χριστούγεννα (βίντεο)

Προειδοποιεί για τη μη τήρηση των μέτρων. Εκφράζει αμφιβολίες για το άνοιγμα των σχολείων. Χαρακτηρίζει σημαντικό να φθάσει στο 70% η τηλεργασία.