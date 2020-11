Κοινωνία

Άνδρας έπεσε στις ράγες σε σταθμό του ΗΣΑΠ

Επί τόπου έσπευσαν πυροσβέστες για τον απεγκλωβισμό του. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Ζωντανός ανασύρθηκε ένας άνδρας, περίπου 40 ετών, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο οποίος έπεσε το πρωί, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, στις ράγες του ηλεκτρικού στον σταθμό στα Άνω Πατήσια.

Στο σημείο έσπευσαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα που ανέσυραν τον άνδρα, ο οποίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.