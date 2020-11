Οικονομία

Αναδρομικά: ξεκίνησε η καταβολή σε συνταξιούχους

Από σήμερα και η αύξηση των προσωρινών συντάξεων.

Ξεκινά σήμερα, 24 Νοεμβρίου, από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) η καταβολή - με ενιαία πληρωμή - των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του μηνός Δεκεμβρίου 2020. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση, από σήμερα, γίνεται η αύξηση των προσωρινών συντάξεων και η καταβολή αναδρομικών σε 65.251 συνταξιούχους μαζί με την ενιαία πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, ολοκληρώνεται με συνέπεια και επιτυχία η καταβολή των αναδρομικών, καθώς μαζί με τις συντάξεις του μηνός Δεκεμβρίου θα καταβληθεί η επιστροφή των μειώσεων σε 65.251 συνταξιούχους που είχαν λάβει αναδρομικά ποσά για την περίοδο Ιούνιος 2015-Μάιος 2016 συνολικού ποσού 17.205.303,67 ευρώ.

Κατ' εξαίρεση, η καταβολή των μειώσεων στους συνταξιούχους της Εθνικής Τράπεζας θα πραγματοποιηθεί την 1η Δεκεμβρίου 2020.

«Επίσης, από τις συντάξεις του μηνός Δεκεμβρίου αναπροσαρμόστηκε, σε εφαρμογή της νομοθετική μας πρωτοβουλίας, η προσωρινή σύνταξη των συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα από το 50% στο 70% (αυτοτελώς απασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες) ή στο 80% (μισθωτοί) και μέχρι του προβλεπόμενου ανώτατου ορίου, σύμφωνα με το άρθρο 115 του νόμου 4714/2020» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Η προκαταβολή των συντάξεων του Δεκεμβρίου 2020 γίνεται, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

- Σήμερα, 24 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη, καταβάλλονται οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις των μισθωτών, (δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες και τον ΟΤΕ) που ο ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9.

- Στις 25 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη, θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις των μισθωτών, (δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες και τον ΟΤΕ) που ο ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8.

- Στις 26 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη, θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις των μη μισθωτών, (δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ).Συ

- Στις 27 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή, θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου, του τ. ΝΑΤ, τ. ΕΤΑΤ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ.