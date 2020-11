Κοινωνία

Έγκλημα στις Σπέτσες: Τι είπε ο πατέρας του κατηγορούμενου στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας 22χρονος κατηγορείται ότι μαχαίρωσε 26χρονο, έπειτα από καυγά που είχαν για αδιευκρίνιστη μέχρι στιγμής αιτία.

Στα δικαστήρια του Πειραιά οδηγήθηκε ο 22χρονος που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε και σκότωσε έναν 26χρονο στις Σπέτσες.

Το βράδυ του Σαββάτου, μία ομάδα νεαρών εντόπισε το θύμα αιμόφυρτο δίπλα στη μοτοσικλέτα του και ενημέρωσε τις Αρχές. Ο 26χρονος υπέκυψε και όλοι νόμιζαν αρχικά ότι πρόκειται για τροχαίο δυστύχημα.

Η νεκροψία-νεκροτομή, όμως, ανέτρεψε τα δεδομένα, καθώς ο ιατροδικαστής εντόπισε στην κοιλιακή χώρα τραύμα από μαχαίρι, το οποίο φαίνεται ότι προκάλεσε και τον θάνατο του νεαρού.

Η Αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα και έφθασε στα ίχνη του 22χρονου, ο οποίος είναι γιος Καθηγητή Πανεπιστημίου και φέρεται ως ο βασικός ύποπτος για την ανθρωποκτονία, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες είχε καβγαδίσει το βράδυ του Σαββάτου με το θύμα.

Έξω από τα δικαστήρια του Πειραιά, ο δημοσιογράφος του ΑΝΤ1, Λάζος Μαντικός είχε ένα μικρό “τετ-α-τετ” με τον πατέρα του κατηγορούμενου, ο οποίος του είπε πως «ο αδερφός του θύματος, που σπουδάζει αλλού, με κάλεσε στο τηλέφωνο μου ξαφνικά και μου είπε ότι ο γιος μου σκότωσε τον αδερφό του. Έχω συγκλονιστεί από το περιστατικό, εκφράζω συλλυπητήρια στην οικογένεια του».