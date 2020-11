Υγεία - Περιβάλλον

Παγώνη: ακόμη και με το εμβόλιο θα φοράμε μάσκες ως το καλοκαίρι

Η Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, τόνισε ότι δεν έχει νόημα να ανοίξουν τα σχολεία πριν τις γιορτές, ενώ υποστήριξε ότι η γενικευμένη χρήση μάσκας έπρεπε να είχε επιβληθεί νωρίτερα.

Η Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, ξεκαθάρισε πως ακόμη και με το εμβόλιο, η κατάσταση με την πανδημία θα είναι πολύ δύσκολη τους επόμενους μήνες και συμπλήρωσε πως θα είμαστε με μάσκες μέχρι το καλοκαίρι.

Όπως σημείωσε, υπάρχει στο βάθος του τούνελ λίγο φως, αλλά έχουμε δύσκολο δρόμο μπροστά μας. Ακόμη και αν σταθεροποιηθούν τα κρούσματα, οι αριθμοί των θανάτων και των διασωληνωμένων αργούν να δείξουν κάτι αισιόδοξο.

Για την άρση των lockdown, δεν έκρυψε την ανησυχία της ότι είναι πιθανό να παραταθεί, καθώς ακόμα η κατάσταση δεν έχει σταθεροποιηθεί, σημείωσε όμως ότι είναι σημαντικό να κινηθεί η αγορά για λόγους οικονομίας.

Για τα σχολεία, εξέφρασε την άποψη, μιλώντας στο «Θέμα 104,6», ότι δεν έχει νόημα να ανοίξουν για μία εβδομάδα, καθώς υπάρχει το πρόβλημα της κινητικότητας των γονιών και των παππούδων που θα κάνουν μετακινήσεις και θα προκαλούν συνωστισμούς. «Μετά τις γιορτές ας ανοίξουν τα σχολεία» είπε χαρακτηριστικά. Προειδοποίησε δε ότι ένα τρίτο κύμα πάντα έρχεται στις πανδημίες και συνήθως, είναι πιο ήπιο από το δεύτερο, «Για να γίνει όμως αυτό, να είναι πιο ήπιο, πρέπει να προσέξουμε ειδικότερα στις γιορτές».

Η κυρία Παγώνη υπογράμμισε ότι είναι ανάγκη να στηριχθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας με ένταξη γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού, ενώ για το εμβόλιο εκτίμησε ότι θα αρχίσουν να εμβολιάζοντας οι ομάδες του πληθυσμού, με πρώτους τους υγειονομικούς τον Ιανουάριο. Στη συνέχεια, όπως είπε θα υπάρξει και δεύτερη δόση και εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα εμβολιαστεί μέχρι τον Ιούνιο το 50% με 60% με την προοπτική όμως να είναι αποδοτική η όλη διαδικασία έναντι του ιού από του χρόνου το φθινόπωρο.

Μέχρι το καλοκαίρι του 2021 θα πάμε με μάσκα, τόνισε με έμφαση η κυρία Παγώνη, ενώ απέρριψε τον ισχυρισμό του υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια ότι δεν επιβλήθηκε η χρήση μάσκας νωρίτερα στον πληθυσμό λόγω ζέστης. «Δεν είναι απάντηση αυτή» είπε χαρακτηριστικά σχολιάζοντας την απάντηση που έδωσε ο κ. Κικίλιας, τονίζοντας ότι «τον Σεπτέμβριο δεν έκανε ζέστη και μπορούσε να εφαρμοστεί».

Η κυρία Παγώνη τόνισε ότι είναι αισιόδοξα τα νέα για τη θεραπεία και χαρακτήρισε σημαντική την εξέλιξη της έρευνας για τα μονοκλωνικά αντισώματα. Είναι μάλιστα, αυτό που χορηγήθηκε και στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τράμπ ενώ επιβεβαίωσε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση ότι τέτοια θεραπεία δόθηκε και στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. «Παράλληλα, συνεχίζεται η μελέτη της θεραπείας πλάσματος, που έχει ξεκινήσει από τη χώρα μας», πρόσθεσε.