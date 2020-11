Life

“Special Report”: Η θεραπεία για τον κορονοϊό και η φιέστα-πρόκληση του Ερντογάν στα Βαρώσια

Ό,τι κρύβεται πίσω από την είδηση, ό,τι υπάρχει πίσω από την εικόνα, ό,τι δεν λένε οι λέξεις, μπαίνει στο μικροσκόπιο της ερευνητικής δημοσιογραφίας, για να δείξει τον δρόμο που οδηγεί στην αλήθεια. Kάθε Τρίτη στις 23:30, το «Special Report» έρχεται με τον Τάσο Τέλλογλου, τον Αντώνη Φουρλή και τη Μαρία Σαράφογλου.

Δείτε σήμερα:

«Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ»

Υπάρχει θεραπεία για τον COVID-19; Πώς αντιμετωπίζουν οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της πανδημίας, τον «αόρατο εχθρό»; Τι έχει αλλάξει για τους ασθενείς που κατακλύζουν, για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες, τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας της χώρας; Ο Τάσος Τέλλογλου μπαίνει με την κάμερα του «Special Report» στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και στην κλινική Covid-19 του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, στην Κρήτη, για να καταγράψει την πραγματική μάχη που δίνουν γιατροί, νοσηλευτές και ασθενείς με τον κορονοϊό, αλλά και για να διαπιστώσει ποια «όπλα» έχουν πλέον στη διάθεσή τους, οχτώ μήνες μετά την εμφάνιση του ιού στη χώρα μας.

«ΠΙΚ - ΝΙΚ» ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗΣ

Γιατί ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αποφάσισε να κάνει μια μεγαλοπρεπή φιέστα στο πιο όμορφο κομμάτι της πόλης της Αμμοχώστου, τα Βαρώσια, που παρέμεναν επί 46 χρόνια μία περιοχή περίκλειστη, κατεχόμενη και απαγορευμένη; Ο Αντώνης Φουρλής με την κάμερα του «Special Report» καταγράφει την παρέλαση των τουρκοκυπριακών στρατευμάτων στην κατεχόμενη Λευκωσία, υπό το βλέμμα του νεοεκλεγέντος ηγέτη του ψευδοκράτους, Ερσίν Τατάρ, στο πλευρό του Ερντογάν. Ακόμη, η εκπομπή μιλά με Ελληνοκύπριους που γεννήθηκαν στα Βαρώσια, αλλά έφυγαν κυνηγημένοι από τον εισβολέα, και ρωτά τον υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου κατά πόσο το προκλητικό «πικ - νικ» προσθέτει ένα νέο σημαντικό «αγκάθι» στις, ήδη, τεταμένες Ελληνοτουρκικές σχέσεις.

