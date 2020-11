Κοινωνία

ΠΟΕΔΗΝ: συμμετοχή στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεταξύ των αιτημάτων και η χορήγηση δώρου Χριστουγέννων σε όλους τους υγειονομικούς.

Στην 24ωρη απεργία που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ για την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου συμμετέχει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) και διοργανώνει τοπικές μορφές δράσης με συγκεντρώσεις στην πύλη των νοσοκομείο στις 8 το πρωί. Στις 12 το μεσημέρι προγραμματίζει συγκέντρωση στο Υπουργείο Υγείας.

Η ΠΟΕΔΗΝ διεκδικεί χορήγηση δώρου Χριστουγέννων σε όλους τους υγειονομικούς, ένταξη στα ΒΑΕ, λήψη όλων των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας και των εργαζομένων εν μέσω πανδημίας με επαρκή στελέχωση, χρηματοδότηση και μέσα ατομικής προστασίας και μονιμοποίηση εκτάκτων.

Η Ομοσπονδία κάνει λόγο για «απαράδεκτη απόφαση της κυβέρνησης να διαχωρίσει τους εργαζόμενους της Δημόσιας Υγείας - Πρόνοιας σε σχέση με κάποια παροχή που προτίθεται να δώσουν στους Υγειονομικούς», αναφέροντας ότι «αποκλείουν χιλιάδες εργαζόμενους που κάθε ημέρα δίνουν μάχη για την αντιμετώπιση της πανδημίας».