Αθλητικά

Κορονοϊός – Εθνική Ελλάδας: θετικός ο Φαν΄τ Σχιπ

Πως εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας του ομοσπονδιακού μας τεχνικού.

Ακόμη ένα κρούσμα κορονοϊού εμφανίστηκε στην Εθνική Ελλάδας, με θύμα αυτή τη φορά τον ομοσπονδιακό προπονητή, Φαν’τ Σχιπ.

Σύμφωνα με πληροφορίες είναι ασυμπτωματικός, ωστόσο θα μπει σε καραντίνα σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα.