Κοινωνία

Έγκλημα στα Καμίνια: νέες συλλήψεις Πακιστανών

Συνεχίζεται η αστυνομική έρευνα για τη δολοφονική επίθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Ακόμη τρεις Πακιστανοί συνελήφθησαν, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πειραιά, οι οποίοι κατηγορούνται ότι εμπλέκονται στην ανθρωποκτονία 29χρονου ομοεθνή τους και την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 25χρονου, επίσης Πακιστανού, που διαπράχθηκαν την περασμένη Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου, στα Καμίνια.

Παράλληλα, συνεχίζεται η αστυνομική έρευνα για τον εντοπισμό και των υπολοίπων ατόμων που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά.