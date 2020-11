Κόσμος

Διάσωση γυναίκας από αυτοκίνητο που έπεσε σε ποτάμι (βίντεο)

Καρέ-καρέ η δραματική επιχείρηση των αστυνομικών για τον απεγκλωβισμό της άτυχης οδηγού.

“Φύλακες-άγγελοι” για μία οδηγό που κατέληξε με το αυτοκίνητό της στα νερά ποταμού στο Οχάιο των ΗΠΑ, στάθηκαν δύο αστυνομικοί.

Έσπευσαν σε βοήθεια όταν αντιλήφθηκαν πως ένα βαν έπεσε στα νερά του ποταμού Μαχόνινγκ και χάρη στην έγκαιρη παρέμβασή τους, κατάφεραν να απεγκλωβίσουν την άτυχη γυναίκα, πριν το όχημα βυθιστεί.

Καθώς οι πόρτες του βαν ήταν κλειδωμένες, έσπασαν τα τζάμια και τράβηξαν την οδηγό στην όχθη του ποταμού.