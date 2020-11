Life

“Παρουσιάστε!”: Τρομοκράτης απειλεί να ανατινάξει το στρατόπεδο (εικόνες)

Ένας φάκελος με απόρρητο έγγραφο ύψιστης σημασίας από το ΓΕΕΘΑ βάζει σε νέες περιπέτειες του διοικητές...

Και αν σκάσει η βόμβα;

Τι θα δούμε απόψε στις 21:00, στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς "Παρουσιάστε!" στον ΑΝΤ1…

Συναγερμός! Το στρατόπεδο σε κατάσταση ομηρίας! Ένας ανώνυμος τρομοκράτης απειλεί να τους ανατινάξει αν δεν παραδώσουν τον απόρρητο φάκελο του ΓΕΕΘΑ.

Κανείς δεν μπαίνει και κανείς δεν βγαίνει απ' το στρατόπεδο, αλλιώς θα υπάρξουν απώλειες. Προς αποφυγήν πανικού, οι διοικητές δεν ανακοινώνουν την βόμβα και τρέχουν να βρουν πώς παρείσφρησε ο δόλιος τρομοκράτης.

Όλοι θα ανακριθούν! Έλτον και Φίλης ξεμένουν στο στρατόπεδο όπου πήγαν να κρύψουν τα αποδεικτικά στοιχεία μιας αποτυχημένης τους «βεντέτας», ενώ η Φραντζέσκα ξυπνάει με τον Καρυπίδη πάνω στο ιατρικό κρεβάτι του Παπανίδη.

Οι φαντάροι φοβούνται το μέγεθος της καμπάνας μετά το «bachelor party» του Μέγα και πασχίζουν να αποκρύψουν τα «όργια» της προηγούμενης βραδιάς. Κάπου, κάποιος είδε κάτι αλλά όλοι κάνουν τουμπεκί για τους λάθος λόγους. Ο χρόνος τρέχει. Θα προλάβουν οι διοικητές να σώσουν το στρατόπεδο απ' τον μυστήριο τρομοκράτη;





