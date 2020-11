Κόσμος

Αγία Πετρούπολη: Θρίλερ με ομήρους παιδιά

Άνδρας οπλισμένος με τσεκούρι απειλούσε πως θα τα σκοτώσει.

Συναγερμός έχει σημάνει σε διαμέρισμα της Αγίας Πετρούπολης, στη Ρωσία, όπου ένας άνδρας κρατάει ομήρους έξι παιδιά.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας είναι οπλισμένος με τσεκούρι, ενώ η Αστυνομία έχει σπεύσει στο σημείο.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, ο 38χρονος έχει ταμπουρωθεί μέσα στο σπίτι, ζητά τη σύζυγό του και απειλεί πως θα σκοτώσει τα παιδιά. Το μικρότερο εξ αυτών είναι τριών ετών και το μεγαλύτερο είναι 15.