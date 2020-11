Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Sputnik V: Αποτελεσματικό κατά 95% το εμβόλιο, ανακοίνωσε η Ρωσία

Θα χορηγηθεί δωρεάν στους Ρώσους πολίτες. Ποια θα είναι τιμή του στη διεθνή αγορά.

Η Ρωσία επιβεβαίωσε σήμερα ότι το εμβόλιό της “Sputnik V” κατά της COVID-19, το οποίο αναπτύχθηκε από το ερευνητικό κέντρο Γκαμαλέγια της Μόσχας, είναι αποτελεσματικό κατά 95%.

Πρόκειται για τα προκαταρκτικά αποτελέσματα δοκιμών που έγιναν σε εθελοντές 42 ημέρες μετά την χορήγηση της πρώτης δόσης, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους το ερευνητικό αυτό κέντρο, το ρωσικό Υπουργείο Υγείας και το Κρατικό Ρωσικό Ταμείο, που ενεπλάκη στην ανάπτυξη του εμβολίου αυτού.

Δεν διευκρινίστηκε, ωστόσο, ο αριθμός των περιπτώσεων που χρησιμοποιήθηκαν για τους υπολογισμούς.

«Η τιμή της μιας δόσης του εμβολίου “Sputnik V” για τη διεθνή αγορά θα είναι χαμηλότερη των 10 δολαρίων (περίπου 8,42 ευρώ)», αναφέρει σε ξεχωριστή ανακοίνωση το Κρατικό Ρωσικό Ταμείο, διευκρινίζοντας ότι για τους Ρώσους πολίτες το εμβόλιο θα είναι δωρεάν.

Το ρωσικό αυτό εμβόλιο βρίσκεται σήμερα στην τρίτη φάση τυχαιοποιημένων, διπλά τυφλών, κλινικών δοκιμών - μια πειραματική προσέγγιση που χρησιμοποιείται σε διάφορους κλάδους - σε δείγμα 40.000 εθελοντών.

Μολονότι η Ρωσία έχει εμφανιστεί μέχρι σήμερα φειδωλή όσον αφορά στην επιστημονική τεκμηρίωση του εμβολίου αυτού, που έχει εγκωμιάσει ο Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, οι δημιουργοί του “Sputnik V” επανέλαβαν σήμερα ότι η έρευνα θα δημοσιευτεί προσεχώς «σε μια από τις μεγαλύτερες ιατρικές επιθεωρήσεις στον κόσμο».