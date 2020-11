Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο για τον κορονοϊό: Συμφωνία Κομισιόν με Moderna

H αμερικανική εταιρεία είχε ανακοινώσει πως το εμβόλιο κατά του κορονοϊού έχει αποτελεσματικότητα 95%. H συμφωνία αφορά την προμήθεια 80 εκατ. δόσεων

Την προμήθεια 160 εκατ. δόσεων εμβολίου κατά της COVID-19 από τη φαρμακευτική εταιρεία Moderna, ανακοίνωσε σήμερα η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται αύριο να εγκρίνει την εν λόγω σύμβαση με τη Moderna. Πρόκειται για την 6η συμφωνία που θα υπογράψει με φαρμακευτική εταιρεία για την προμήθεια εμβολίων κατά του COVID-19, έχοντας ήδη εξασφαλίσει 1,2 δισεκατομμύρια δόσεις εμβολίου, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες, Μαρία Αρώνη.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι αύριο θα εγκρίνουμε ένα νέο συμβόλαιο για τη διασφάλιση ενός ακόμη εμβολίου κατά του COVID-19 στο χαρτοφυλάκιό μας», δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών, το εμβόλιο της Moderna θα μπορούσε να είναι πολύ αποτελεσματικό κατά της COVID-19. Μόλις αποδειχθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του εμβολίου, το κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ θα προμηθευτεί τα εμβόλια την ίδια χρονική στιγμή, με αναλογική βάση και με τις ίδιες προϋποθέσεις. Όλα τα εμβόλια που διαθέτουμε στο χαρτοφυλάκιό μας θα ελεγχθούν πολύ προσεκτικά από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Θα αδειοδοτηθούν και θα μπουν στην αγορά μόνο αν αποδειχθούν ασφαλή και αποτελεσματικά. Η διαφάνεια είναι κρίσιμη και πολύ σημαντική.», τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε ότι εκτός από τη διασφάλιση των εμβολίων για τους ευρωπαίους πολίτες, η ΕΕ θέλει να διασφαλίσει ότι όλοι ανά την υφήλιο θα έχουν πρόσβαση στο εμβόλιο. «Πρέπει να είναι σε προσιτή τιμή και με ισότιμη διανομή. Γι’ αυτό έχουμε εγγυηθεί περίπου 16 δις ευρώ, από το Μάιο, για τεστ, θεραπείες και εμβόλια κατά του COVID-19, σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ΕΕ έχει συμβάλει συνολικά με 800 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της διευκόλυνσης COVAX για την εξασφάλιση πρόσβασης στο μελλοντικό εμβόλιο COVID-19 σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος», τόνισε.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει ήδη ανακοινώσει ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε διερευνητικές συνομιλίες για τη σύναψη 7ου συμβολαίου προμήθειας εμβολίου με την εταιρεία Novavax.